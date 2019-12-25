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CarrefourSA'nın ilk sertifikalı kasiyerleri, sertifikalarını CarrefourSA İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Bahar Tura'nın katılımıyla CarrefourSA Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen törenle aldı.

Törende konuşan CarrefourSA İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Bahar Tura, CarrefourSA'da 2 binden fazla kasiyerin görev yaptığını belirterek, şunları dile getirdi:

"Kasalar, perakende sektöründe müşteri ile markanın en çok iletişim kurduğu bölüm. Kasiyerler de hem işlerine hâkim olmaları hem de hizmet verirken hal ve tutumları ile marka elçisi olarak görev yapıyorlar. Kasiyerlerimizin kariyer yolculuklarını önemsiyoruz. Bu çerçevede de kasiyerlerimiz için Mesleki Yeterlilik Kurumu onaylı sertifikalı kasiyerlik sürecini başlatarak kasiyerlerimizin sertifika sahibi olmaları, yani yaptıkları işin belgelenmiş bir meslek olması için ilk adımı attık. Böylelikle kasiyerlerine meslek sertifikası aldıran ilk marka olmaktan gurur duyuyoruz. CarrefourSA olarak ilk etapta 3 kasiyerimize belge aldık, bir sonraki adımda 200 kasiyerimizi belgelendireceğiz."

SERTİFİKA, YURT DIŞINDA DA GEÇERLİ

Verilen bilgiye göre, süreç doğrultusunda ilk etapta CarrefourSA'nın 3 kasiyeri, sürece dahil oldu.

İşe başladıkları dönemden itibaren aldıkları temel teorik ve pratik bilgilerle sertifikalandırma sınavlarına giren kasiyerler, 70 soruluk yazılı sınavdan 70'in üzerinde ve pratik uygulamaların sorulduğu ikinci sınavdan da 80'in üzerinde puan alarak Türkiye'nin ilk sertifikalı kasiyerleri oldu.

Sertifikayı önemli kılan bir diğer faktör, dünyanın pek çok ülkesinde geçerli olması. Sertifika sahipleri, ister Türkiye'de olsun ister yurt dışında, işvereninden olumlu not aldıktan sonra aldıkları sertifikanın süresini 5 yıl daha uzatarak işlerine devam edebilecek.