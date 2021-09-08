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Teknoloji markası Casper, 8 çekirdekli 11. Nesil Intel Core i9-11980HK işlemciye ve NVIDIA’nın RTX3080 16GB ekran kartına sahip olan Excalibur G911’i satışa sundu.

En yüksek performansa sahip işlemci olan 11. Nesil Intel Core i9-11980HK modelini barındıran G911, aynı zamanda mobil platformlardaki en yüksek ekran kartlarından biri olan NVIDIA GeForce RTX3080 16GB’ye de sahip.

16 inçlik ekran boyutunu kullanıcılarına sunan Casper Excalibur, WQHD 2.5K 165HZ 500NIT %100 sRGB ekran barındırıyor. 165HZ ekran yenileme hızı ile gelen Excalibur G911’in kaşınlığı 27 mm, ağırlığı ise 2.5 kg.

Metal tasarıma sahip olan G911, 3 bölgeye ayrılmış 65.026 tane farklı renk veren ve birbirinden farklı yanma modu sunan RGB klavye barındırıyor.

İhtiyaca göre özelleştirilebilen ve ücretsiz ömür boyu fan bakımını da sunan Casper Excalibur G911’de, 8, 16, 32 ve 64 GB’lik RAM; 500 GB, 1 TB ve 2 TB’lik depolama seçenekleri de bulunuyor.