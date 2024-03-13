Çatalca'da zincirleme kaza: 1 yaralı

Çatalca'da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı
İstanbul'un Çatalca ilçesinde İETT otobüsü, kamyonet ve otomobil çarpıştığı zincirleme trafik kazasına yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı
Çatalca’da, İETT otobüsünün de karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kaleiçi Mahallesi Gökçeali Caddesi’nde İETT otobüsü, kamyonet ve otomobil çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye görevlileri çarpmanın etkisiyle otomobilin içinde sıkışan sürücü Fatih S’yi kurtardı.
AA'nın haberine göre; sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle aksayan trafik akışı araçların kaldırılmasıyla normale döndü.