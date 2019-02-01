Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AP'nin Guaido'yu tanıma kararına tepki gösterdi.

Bakan Çavuşoğlu, "Dış müdahale çözüm getirmez, Veneuzuela'da iş savaşa bile neden olur" dedi.

ALMAN MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Romanya'nın başkenti Bükreş'te Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Gayriresmi Dışişleri Bakanları (Gymnich) Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğu Bükreş'te Alman mevkidaşı Mass ile çalışma toplantısında bir araya geldi.

Görüşmede, ikili ilişkiler ele alındı.