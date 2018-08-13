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Son dakika... Çavuşoğlu: ABD yaptırım ve baskı ile bir şey elde edemez!

Son dakika... ABD'nin yaptırımlarına yönelik, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Her türlü algı operasyonuna, kampanyaya rağmen Türkiye dünyada yatırım yapmaya en uygun ülkelerdendir." açıklamasında bulundu. Çavuşoğlu, ABD'nin yaptırım ve baskıyla bir şey elde edemeyeceğini söyledi

13.08.2018 - 11:30 | Güncelleme: HABERTURK.COM

X. Büyükelçiler Konferansı’nın açılışı kapsamında Dışişleri Şehitliğinde anma töreni gerçekleştirildi. Programa Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bakanlık Sözcüsü Hami Aksoy, Bakanlık personeli ve çok sayıda diplomat katıldı.

Bakan Çavuşoğlu burada yaptığı konuşmada, ABD'nin yaptırımlarına yönelik, "Her türlü algı operasyonuna, kampanyaya rağmen Türkiye dünyada yatırım yapmaya en uygun ülkelerdendir." açıklamasında bulundu.

"ABD'nin yaptığı insani yaptırım, 6.3 milyar dolarken, Türkiye'nin yaptığı insani yaptırım 8.3 milyar dolar. Dünyada en fazla koruma sağlıyoruz. Güçlünün değil, mazlumun hakkını savunuyoruz. Temel önceliklerimiz açık ve şeffaftır. Demokrasinin en büyük düşmanı olan terör örgütlerine karşı işbirliğimizi sürdüreceğiz. Türkiye'ye yönelik art niyetle yürütülen propagandalara karşı çalışacağız."

""ABD ile ilişkilerde  son dönemde maalesef arzu etmediğimiz bir noktaya geldik. FETÖ konusunda somut bir adım atmadılar. Bu tavrı kendilerine yakıştıramıyoruz. Dayatmaları kabul etmemiz mümkün değil. Biliyorlar ki 15 Temmuz sürecinin arkasında FETÖ var. Bizden dosyalar istediler, hepsini ilettik. Bu örgütün lideri hayatını çok rahat şekilde Pensilvanya'da sürdürüyor. Bu tavrı kesinlikle kendilerine yakıştıramıyoruz. Bu tavrı sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada sürüdüror. Genel dostluk ilişkilerimize, NATO ilişkilerine sadık kalmalarını bekliyoruz. İç siyasetle ilgili kafa karışıklığını sürdürüyor."

"İlişkilerimizi düzeltmek için üstümüze düşeni yaptık. Dayatmalarla bir yere varmamız mümkün değil. Yaptırım ve yatırımlarla bir şey elde edemeyeceğini ABD'nin artık anlaması gerekiyor. AB ülkeleri kendi içlerinde standartlarından geri adım atsalar dahi, biz standartlarımızda en yukarıya adım atacağız."

"AB ile vize serbestiyeti ile ilgili onların adım atmalarını bekliyoruz. AB ülkeleri kadar biz de Avrupa'da ev sahibiyiz. Bugün sorunlu bir aile olsa da, Avrupa bizim de ailemiz."

"Çevremizde yangın var. Ortadoğu bugün üzüntü verici bir durumdadır. Özellikle Suriye ve Irak... Türkiye, 8. yılına giren savaşta 3.5 milyon Suriye halkına ev sahipliği yapıyor. Biz desteğimizi onlardan asla esirgemedik."

"Kıbrıs'ta sonuç elde edilmesi için yeni bir süreç başlatılmalıdır"

"DEAŞ ile mücadelede Iraklı kardeşlerimizle dayanışma sağladık, şimdi sıra PKK'da. Nerede yuvalanırsa yuvalansın terör konusunda her türlü adımı atmaya devam edeceğiz. Irak'ın yeniden imarı bölgede istikrar için çok önemli bir kazanım sağlayacakltır. Nükleer anlaşmanın çok önemli olduğuna inanıyoruz. ABD'nin ayrılmasına rağmen, Avrupa ülkelerinin devam etmeleri olumludur."

"Ortadoğu denince akla kanayan yara Filistin gelir. 1967 sınırlarında başkentleri Doğu Dudüs olan başkentlerine kavuşmalılar."

 

 

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YORUMLAR 31
  • Misafir 2 dakika önce
    Ekonomimiz iki tweete bakıyormuş yazık.
  • Misafir 3 dakika önce
    Bende NATO da kalma taraftarıyım ama diğer kısımlarda da birşekilde olmalı
  • Misafir 7 dakika önce
    dolar 7 lira mahmutpaşada mal alımı durdu.benzin yakında 7 lira olucak.ekmek 2 lira olucak o zaman bakalım ne yapıcaz.bakanların ve başkanın tuzu kuru tabi.artık birşeyler yapılsın devlet okmu bu ülkede..
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