Çavuştepe Kalesi'nde çenesinde bronz gem olan at iskeleti bulundu

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İlk kez böyle bir şeyle karşılaşmamız Urartu arkeolojisi için önem arz ediyor. Daha önce benzer halkaları, insan iskeleti üzerinde pazubent ve bilezik olarak bulmuştuk.

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Bu yeni bulgu onlardan daha büyük ebatta ve atın ağzının ortasına yerleştirilmiş durumda. Sahibinin hayvanı daha rahat kontrol etmek için kullandığını tahmin ediyoruz.