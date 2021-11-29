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ÇAYKUR, ekim ayı yaş çay bedelini yarın üreticilerin hesabına yatıracak

ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, ekim ayında alınan 46 bin 855 ton yaş çay karşılığında ödenecek 181 milyon 300 bin liranın yarın üreticilerin banka hesaplarına yatırılacağını bildirdi.

ÇAYKUR, ekim ayı yaş çay bedelini yarın üreticilerin hesabına yatıracak
AA

ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, 2021 yılında 860 bin 400 ton yaş çay alımı yaptıklarını ve her ay düzenli olarak üreticilerin bir önceki aya ait yaş çay ödemelerini gerçekleştirdiklerini söyledi.

ÇAYKUR olarak ekim ayı içerisinde üçüncü sürgün alımlarının tamamlandığını hatırlatan Alim, "Ekim ayında alınan 46 bin 855 ton yaş çay karşılığında 181 milyon 300 bin lira ödeme yapacağız. Yarın paraları üreticilerimizin ilgili banka hesaplarına yatıracağız. Üreticilerimiz 1 Aralık itibarıyla paralarını çekebilecek." dedi.

Alim, organik çay fark ödemelerinin de sürdüğünü ifade ederek, ağustos ayı organik yaş çay farkı olarak 9 bin 267 ton karşılığında 33 milyon 400 bin liranın da üretici hesaplarına aktarılacağını, paranın çarşamba günü banka hesaplarından çekilebileceğini kaydetti.

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