ÇAYKUR işçi alımı başvuruları ne zaman? 2024 ÇAYKUR işçi alımı başvuru tarihi, şartları
Çaykur işçi alımı başvuruları başladı. Rize Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre farklı kadrolarda yapılacak olan alımlarda İŞKUR üzerinden 1072 Çaykur mevsimlik işçi alımı gerçekleşecek. Başvuruda bulunmak isteyenler Çaykur işçi alımı başvuru tarihi, şartları ve kura çekimi tarihi gibi bilgileri araştırıyor. Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerini kapsayan ÇAYKUR işçi alımı başvuruları için son gün 30 Nisan Salı. Peki ÇAYKUR işçi alımı ne zaman? İşte, 2024 İŞKUR ÇAYKUR işçi alımı başvuru tarihi, şartları ve kura çekimi takvimi
ÇAYKUR işçi alımları başvurusu İŞKUR üzerinden gerçekleşiyor. 1072 kişilik yapılacak olan alımlar kura çekimi yöntemi ile yapılacak. Rize İŞKUR Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada mevsimlik işçi alımı ilanı sonrası başvuru şartları ve kura çekimi süreci araştırılmaya başlandı. Bu noktada, "2024 ÇAYKUR işçi alımı başvurusu ne zaman, nasıl yapılır, şartları neler? ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi ne zaman?" sorularına yanıt aranıyor. İşte 2024 ÇAYKUR işçi alımı sürecine dair detaylar…
ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI NE ZAMAN, BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?
26 Nisan Cuma günü başlayacak ve 30 Nisan'da sona erecek başvuruların, e-devlet, Alo 170 ve "www.esube.iskur.gov.tr" adresinden yapılabileceği vurgulandı.
ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Başvurular için ikametgah şartı arandığı, işe başlayacak mevsimlik işçiler için aynı yerde 5 yıl görev yapma zorunluluğu bulunduğunun altı çizilen açıklamada, noter kurasının ise 14 Mayıs Salı günü Rize Gençlik ve Spor Salonu'nda gerçekleştirileceği kaydedildi. Geçtiğimiz yıl başvuru şartları şöyleydi;
Geçici Çay Eksperliği Başvuru Şartları
MYO Çay Eksperliği veya Çay Tarımı ve İşletme teknolojisi bölümü mezunu olmak,
2022 KPSS Ön Lisans P93 puan türünden en az 60 puan almış olmak.
Geçici Beden İşçisi ( tahmil - tahliye ) Başvuru Şartları
18 - 50 yaş aralığında olmak,
Erkek,
En az İlkokul mezunu,
Müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu il ve ilçede ikamet ediyor olmak,
Vardiyalı düzende, tozlu ortamda ve bedenen çalışmasında sağlık yönünden herhangi bir engeli bulunmamak.
Geçici Engelli ve Eski Hükümlü İşçi Başvuru Şartları
En az İlkokul mezunu olmak,
Müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu il ve ilçede ikamet ediyor olmak.
Lise ve Dengi Okul Mezunu Geçici İşçi Başvuru Şartları:
18 - 45 yaş aralığında olmak,
Lise ve Dengi Okul mezunu olmak ( Aşağıdaki tabloda belirtilen bölümlerden mezun olmuş olmak )
Müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu il ve ilçede ikamet ediyor olmak,
Vardiyalı düzende, tozlu ortamda ve bedenen çalışmasında sağlık yönünden herhangi bir engeli bulunmamak,
ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI KURA NE ZAMAN?
Başvurular için ikametgah şartı aranacak. İşe başlayacak mevsimlik işçiler için aynı yerde 5 yıl görev yapma zorunluluğu olacak.
ÇAYKUR işçi alımı noter kurası, 14 Mayıs 2024 Salı günü Rize Gençlik ve Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.