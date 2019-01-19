Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da daha önce resmi sözleşme imzalanan Aatif Chahechouhe için tanıtım toplantısı düzenlendi.
Aatif Chahechouhe için Çaykur Didi Stadı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, kulüp başkan yardımcısı Ali Haydar Er, basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır ve yönetim kurulu üyesi Serkan Karavin de hazır bulundu.
Ali Haydar Er, burada yaptığı konuşmada, Aatif Chahechouhe ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladıklarını, gelecek sezon da takımlarında devam etmesini istediklerini söyledi.
Bu transferin, bir uçak seyahatinde teknik direktör Okan Buruk ile Aatif arasındaki konuşmadan sonra şekillendiği kaydeden Er, "Hocamıza, kendisiyle çalışmaktan mutlu olacağını söylemişti. Fenerbahçe'de iç problemler yaşadı. Fenerbahçe'nin Aatif'e ihtiyacı olduğu halde, Sayın Ali Koç, Çaykur Rizespor'a gitmesini istedi. İstanbul'da görüşmeleri tamamdık. İnşallah her maç asist ve golleri ile taraftarı coşturmasını bekliyoruz. Herşeyden önce sağlık diliyoruz." diye konuştu.
AATIF: YENİ BİR BAŞLANGIÇ YAPIYORUM
Faslı futbolcu Aatif Chahechouhe, Okan Buruk ile daha önce Sivasspor'da da çalıştığını vurgulayarak, "Okan Buruk hocam Rize'ye gelmem için bana çok büyük güven verdi. Kulübüm Fenerbahçe de buraya gelebilmem için fedakarlık yaptı" ifadelerini kullandı.
Ligde zorlu bir ikinci yarı geçeceğini aktaran Aatif, "Kolay olmayacak. Zor bir durumda olduğumuzu biliyoruz. Sezon sonunda hep birlikte mutlu olacağız. Çaykur Rizespor ile yeni bir başlangıç yapıyorum. Rizespor'a her şeyimi vereceğim. Sakatlığım yok. Fiziksel olarak tam hazır olamayabilirim çünkü Fenerbahçe'de kadroda değildim. Kasımpaşa maçında oynayabileceğime inanıyorum. Hocamız ile bunu konuşacağız." şeklinde konuştu.
Dört ayda elinden gelenin en iyisini yapacağını belirten Aatif, "Her şeyin doğrusunu Allah bilir ama Süper Lig'de kalmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Taraftarlar bana çok güzel destek mesajları verdi. Herkese minnettarım." değerlendirmesinde bulundu.
Öte yandan, taraftarlar Faslı oyuncuyu stat girişinde karşıladı. Meşale yakan taraftarlar, Aatif Chahechouhe lehine tezahüratlarda bulundu.
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