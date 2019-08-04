Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Hasan Kartal'ın düzenlediği basın toplantısında dile getirdiği sponsorluk ve reklam beklentisine yönelik sözlerinin amacı dışında kullanıldığı görülmektedir. Gerçek mecrasından saptırılmaya çalışılan açıklamanın özü sadece bir beklentinin telaffuz edilmesinden ibarettir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Koç Holding bünyesinde yer alan çok sayıda markanın birçok kulübe sponsorluk ve reklam desteği verdiğine işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

" Çaykur Rizespor'un da bunlardan biri olabilme girişiminin tartışmaya açılması iyi niyetten uzak bir davranıştır. Çaykur Rizespor Kulübü, tüm markalar gibi Koç Holding bünyesindeki şirketleri de reklam verenler arasında görmeyi arzulamaktadır."