Çaykur Rizespor - Göztepe: 6-3 (MAÇ SONUCU)

Trendyol Süper Lig'de 36. hafta tamamlanırken, haftanın en gollü maçı Rizespor ile Göztepe arasında oynandı. Ev sahibi Rizespor, 9 gollü düelloda rakibini 6-3 mağlup etti. Karadeniz ekibine üç puanı getiren golleri Hojer, Olawoyin, Sowe, Zeqiri (2) ve Akintola kaydetti.

İzmir ekibinin golleri Romulo (2) ve Koray Günter'den geldi.

Süper Lig'de gecenin diğer sonuçları şu şekilde:

Galatasaray - Kayserispor: 3-0

Fenerbahçe - Eyüpspor: 2-1

Alanyaspor - Beşiktaş: 1-1

Samsunspor - Sivasspor: 1-0

Bodrum FK - Trabzonspor: 1-1

Antalyaspor - Gaziantep FK: 0-0

Kasımpaşa - Başakşehir: 2-3