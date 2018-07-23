Slovenya'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Karadeniz ekibi, Portekizli yıldız oyuncu Ribeiro ile her konuda anlaştı. Yeşil-mavili kulüpten bir kaç gün izin isteyen oyuncunun 1 Ağustos'ta başlayacak Rize'deki kampa katılması bekleniyor. Sporting Lizbon'un 10 numarası Ruben Ribeiro geride kalan sezonda Portekiz ekibiyle 25 maçta 3 gol, 5 asistlik performans sergiledi. 30 yaşındaki futbolcu, Lizbon´da yaşanan kriz nedeniyle bonservisini eline almıştı.



Çaykur Rizespor'un fiyat konusunda pazarlıkta sona geldiği oyuncu, kariyerine Türkiye'de devam etmeye karar verdi. Görüşmelerde kapıyı 1 milyon Euro´dan açan 1.75 boyundaki 10 numaralı oyuncunun 700 bin Euro yıllık ücrete ikna edildiği öğrenildi. Önümüzdeki günlerde sağlık kontrolü için İstanbul'a gelecek olan oyuncu, Slovenya kampının ardından başlayacak Rize´deki kampa katılacak.

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