Cedi Osman'dan double-double!

NBA'e 9 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nın son sırasında yer alan Cavaliers, deplasmanda Washington Wizards'ı yenerek üst üste ikinci toplamda 15. galibiyetini aldı.
16 sayı ve 10 ribauntla "double double" yapan milli basketbolcu Cedi Osman ile 25 sayı atan Colin Sexton, Cavaliers'ın galibiyetinde başrol oynayan basketbolcular oldu.
Ev sahibi ekipte ise Bradley Beal'ın 26 sayısı mağlubiyete engel olamadı.
- Sonuçlar
Orlando Magic-Dallas Mavericks: 106-122
Washington Wizards-Cleveland Cavaliers: 108-113
New York Knicks-Indiana Pacers: 98-106
Toronto Raptors-Phoenix Suns: 118-101
Minnesota Timberwolves-Boston Celtics: 117-127
Oklahoma City Thunder-Denver Nuggets: 113-101
Utah Jazz-San Antonio Spurs: 104-113
Los Angeles Lakers-Memphis Grizzlies: 117-105
Portland Trail Blazers-New Orleans Pelicans: 115-128
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