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Rus diplomat krizine bir yenisi daha eklendi 0:00 / 0:00

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Ukrayna, Polonya'nın ardından Rus diplomat krizine Çekya'da eklendi. Çekya Başbakan yardımcısı Jan Hamáček yaptığı açıklamada 18 diplomatın Rus istihbarat servisi için çalıştıklarını ve diplomatların sınır dışı edileceğini belirtti.

Miloš Zeman 18 Rus diplomatın 48 saat içinde ülkeyi terk etmeleri koşulu getiren Çekya hükümeti, 2014 yılında Çekya’nın Vrbieticach kentinde yaşanan mühimmat deposu patlamasında 18 Rus diplomatının rolü olduğunu söyledi. 2014’te yaşanan kazada iki kişi hayatını kaybetmişti.

Cumhurbaşkanı Miloš Zeman'ın kararı bildiğini açıklayan Çekya Başbakanı Andrej Babiš ve Başbakan yardımcısı Jan Hamáček patlamaya ilişkin kanıtları olduğunu vurguladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sözcüsü Mariya Zaharova'dan açıklama gecikmedi, 18 diplomatı sınır dışı etme kararının ''provokasyon'' olarak nitelendiren Zaharova gereken cevabın verileceğini ve tedbirlerin alınacağını ifade etti.