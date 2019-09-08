Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; şarkıcı Çelik, önceki akşam Ataşehir’de sahne aldı. Sevenleriyle buluşan şarkıcı sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak otuz beş senedir olduğu gibi, çıkıp en sevilen şarkılarını seslendireceğini dile getirdi.

Gazetecilerin 90’lar şarkıcılarıyla, şimdiki şarkıcılar arasında ne gibi farklar olduğunu ve bununla ilgili düşüncelerini sorması üzerine Çelik, “Tavuk- Yumurta” fıkrasını hatırlatarak ilginç bir benzetme yaptı.

"KENDİMLE YARIŞIYORUM"

“Horoza sormuşlar; 'Tavuk mu yumurtadan çıkar, yumurta mı tavuktan?' diye. Horoz 'Ben işime bakarım, gerisine karışmam' demiş. Ben de otuz beş senedir işime bakıyorum, tavuklarla çok ilgilenmiyorum. Kim ne yapıyor beni ilgilendirmez. Emeklerine saygım var ama ben işimi yaparım, gerisine karışmam” yorumunda bulunan Çelik, müzik piyasasında zirvede olduğunu da sözlerine ekleyerek “Kendim için en iyi yerdeyim. Başkası benim muhatabım değil, kendimle yarışıyorum” dedi.

ÇELİK’TEN BARIŞ MANÇO TARZI

Yeni tarzıyla doksanlı yılların efsane sanatçısı Barış Manço’ya benzetilen Çelik, bununla onur duyduğunu söyleyerek “Keşke Barış Manço gibi kariyerimiz olsa, keşke onun gibi olabilsek. Gurur duydum” Şeklinde konuştu.

PROJE ALBÜMÜ GELİYOR

Sevilen şarkıcı Çelik, albüm müjdesi de verdi. Yapımcısının yasaklaması üzerine çok fazla bilgi veremeyeceğini söyleyen sanatçı “Dilberim, Ateşteyim, Hercai” gibi sevilen şarkılarını bir proje albümünde topladığını ve sevilen şarkıcılarla birlikte söyleyeceğini açıkladı.

Albümün 2020 Mart ayında çıkmasını planladıklarını söyleyen Çelik, üç yıldır bu albüme hazırlandıklarını dile getirdi.