"Öğrencilik yıllarımda bulaşıkçılık yaptım. Bulunduğum yere çok zor şartlarda geldim. Medyada bir yere gelen herkes çok emek vermiştir ve saygı duyulması gerekir" diyen Çelik daha sonra şöyle devam etti:



Ben kural insanı değilim, insan ilişkilerini sevmiyorum. İnsanlara ayıracağım vakti kitap okumaya ayırırım daha iyi dedi. Problemli bir kişilik olduğunu, bu yüzden karşısındaki kişilerle kolay anlaşamadığını da ifade eden şarkıcı; ömür boyu çalışığ vergi ödemek istemiyorum, ülkenin durumu malum. Düşünce özgürlüğü var diyorlar ama aslında düşünmeme özgürlüğü var.



"Çok uzun olmayan bir süre önce çıplak pozlar vererek medyadan oldukça tepki aldınız, o pozları verdiğinize hiç pişman oldunuz mu?" sorusuna ise; "Ben siyasetçi değilim, Meclis'te değilim. Ben sanatçıyım ve o pozlarla toplumsal bir mesaj vermeye çalıştım. Buna tepki veren herkes gerizekalıdır." diye cevap verdi.