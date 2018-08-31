Celta Vigo - Atletico Madrid maç önü

Celta Vigo ve Atletico Madrid, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü İspanya Primera Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 17:15. 4 puanlı Celta Vigo 8. sırada bulunuyor, Atletico Madrid 4 puana sahip ve 9. sırada. Celta Vigo, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Atletico Madrid son 5 mücadelede 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 119 kodlu maçı oynayanlar; Celta Vigo galibiyet oranı 4.00, beraberlik oranı 3.30, Atletico Madrid galibiyet oranı 1.55. Alt oranı 1.50, üst oranı 1.85. Karşılıklı gol var 1.80, karşılıklı gol yok 1.55 oranını kazandıracak.

Celta Vigo önceki hafta Sevilla mücadelesinde 2-1 yenildi.

Atletico Madrid ise Real Madrid maçında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Celta Vigo, 1 gol attı ve 1 gol yedi.

Atletico Madrid ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Atletico Madrid, 1 gol atarken 1 gol yedi.

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