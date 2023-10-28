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        Haberler Gündem Hava Durumu Hava durumu son dakika: Meteoroloji'den önemli uyarı! 1 bölgede sağanak yağış! - hava durumu İstanbul, hava durumu Ankara, hava durumu İzmir, hava durumu Antalya

        Meteoroloji'den önemli uyarı! 1 bölgede sağanak!

        Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bugün Kıyı Ege'de ve Kırklareli çevresinde sağanak yağış bekleniyor. Ege'deki yağış sabah saatlerinde başlıyor ve öğleden sonra da devam ediyor. Sıcaklıkların kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2023 - 07:26 Güncelleme: 28.10.2023 - 07:31
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        Meteoroloji'den önemli uyarı! 1 bölgede sağanak!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege ile Kırklareli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
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        BATIDA SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

        Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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        HAFİF RÜZGAR OLACAK

        Rüzgarın, genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Meteoroloji'nin verdiği son bilgilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

        ANKARA: 24, Az bulutlu ve açık

        İSTANBUL: 25, Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR: 26, Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak sağanak yağışlı

        BURSA: 30, Parçalı ve az bulutlu

        KOCAELİ: 28, Parçalı ve az bulutlu

        ÇANAKKALE: 27, Parçalı ve az bulutlu

        A.KARAHİSAR: 25, Parçalı ve az bulutlu

        DENİZLİ: 28, Parçalı ve az bulutlu

        MUĞLA: 25, Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

        ADANA: 32, Az bulutlu

        ANTALYA: 27, Az bulutlu

        HATAY: 20, Az bulutlu

        ESKİŞEHİR: 25, Az bulutlu ve açık

        KONYA: 25, Az bulutlu ve açık

        BOLU: 26, Parçalı ve az bulutlu

        KASTAMONU: 24, Parçalı ve az bulutlu

        ZONGULDAK: 25, Parçalı ve az bulutlu

        SAMSUN: 28, Parçalı ve az bulutlu

        TRABZON: 29, Parçalı ve az bulutlu

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        KARS: 19, Parçalı ve az bulutlu

        ERZURUM: 19, Parçalı ve az bulutlu

        MALATYA: 23, Parçalı ve az bulutlu

        VAN: 18, Parçalı ve az bulutlu

        DİYARBAKIR: 26, Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP: 28, Az bulutlu ve açık

        SİİRT: 26, Az bulutlu ve açık

        ŞANLIURFA: 29, Az bulutlu ve açık

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