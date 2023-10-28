Meteoroloji'den önemli uyarı! 1 bölgede sağanak!
Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bugün Kıyı Ege'de ve Kırklareli çevresinde sağanak yağış bekleniyor. Ege'deki yağış sabah saatlerinde başlıyor ve öğleden sonra da devam ediyor. Sıcaklıkların kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege ile Kırklareli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor..png
BATIDA SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE
Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor..png
HAFİF RÜZGAR OLACAK
Rüzgarın, genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Meteoroloji'nin verdiği son bilgilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:
ANKARA: 24, Az bulutlu ve açık
İSTANBUL: 25, Parçalı ve az bulutlu
İZMİR: 26, Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak sağanak yağışlı
BURSA: 30, Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ: 28, Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE: 27, Parçalı ve az bulutlu
A.KARAHİSAR: 25, Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ: 28, Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA: 25, Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı
ADANA: 32, Az bulutlu
ANTALYA: 27, Az bulutlu
HATAY: 20, Az bulutlu
ESKİŞEHİR: 25, Az bulutlu ve açık
KONYA: 25, Az bulutlu ve açık
BOLU: 26, Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU: 24, Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK: 25, Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN: 28, Parçalı ve az bulutlu
TRABZON: 29, Parçalı ve az bulutlu
KARS: 19, Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM: 19, Parçalı ve az bulutlu
MALATYA: 23, Parçalı ve az bulutlu
VAN: 18, Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR: 26, Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP: 28, Az bulutlu ve açık
SİİRT: 26, Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA: 29, Az bulutlu ve açık