Cem Yılmaz da göç etti

Birçok ünlü gibi Cem Yılmaz da paylaşımları nedeniyle mevcut sosyal medya hesabının kapatılma olasılığını göz önünde bulundurarak yeni bir sosyal medya platformuna yöneldi. Yılmaz, 16 milyon 300 bin takipçisi olduğu X'in yanı sıra Bluesky'i de kullanmaya başladı. Yeni hesabına geçtiği ilk saatlerde profili açılmayan Cem Yılmaz, Elon Musk'a isyan etti.

Cem Yılmaz'ın profili ilerleyen saatlerde açıldı. Yılmaz, yeni sosyal medya hesabından peşi sıra paylaşımlarda bulundu.

X'i tamamen terk etmeyen Cem Yılmaz'ı Bluesky de an itibarıyla 12 bin 600 kişi takip ediyor.