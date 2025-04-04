Ünlüler, X'i terk etti
Birçok ünlü, Sansür endişesi yaşadığı gerekçesiyle sosyal medya hesabının platformunu değiştirerek X'i terk etti
Sansür endişesi yaşayan birçok ünlü sosyal medya hesabının platformunu değiştirdi.
Farah Zeynep Abdullah'tan Enis Arıkan'a kadar birçok ünlü, Instagram hesaplarından, X'i terk edip Bluesky’a geçtiklerini duyurdu.
An itibarıyla X'i terk eden ünlüler şöyle; • Sedef Avcı• Demet Evgar• Deniz Seki • Şahan Gökbakar• Melis İşiten• Müjde Uzman• Kalben• Şebnem Bozoklu• Melek Mosso• Farah Zeynep Abdullah• Enis Arıkan