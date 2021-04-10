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Cem Yılmaz'dan 'Demet Akalın' esprisi!

Cem Yılmaz, stand-up gösterilerine kaldığı yerden devam ediyor. Ünlü komedyen, son gösterisinde Demet Akalın ile ilgili espri yaptı. Yılmaz, ünlü şarkıcının kızı Hira'nın TikTok'ta 7 bin TL harcamasına değindi

Cem Yılmaz'dan 'Demet Akalın' esprisi! - Magazin haberleri

Cem Yılmaz'ın, Demet Akalın'la ilgili yaptığı espri izleyenleri gülümsetti. Yılmaz, gösterisinde geçen hafta kızı Hira'nın TikTok'a 7 bin TL kaptırmasına sitem eden Demet Akalın'ı diline doladı.

Cem Yılmaz ve oğlu Kemal
Cem Yılmaz ve oğlu Kemal

Yılmaz, "Demet Akalın'ın kızı Hira 7 bin TL kaybetmiş. Benim oğlum 2-3 sene önce 6 bin TL kaybetti Allah'tan. En azından biraz daha zeki, az kaybettirmiş" diye espride bulundu.

Demet Akalın, Okan Kurt ve kızları Hira
Demet Akalın, Okan Kurt ve kızları Hira

"ANNELER-BABALAR UYARIYORUM"

Akalın'ın kızı Hira, 'Uzunmakarna' adıyla bilinen TikTok fenomeni Özgür Balakar'ın canlı yayınına annesinin kredi kartından 7 bin TL gönderdi. Durumu fark eden Akalın, isyan etti. Şarkıcı, konuyla ilgili, "Bu nasıl bir sahtekarlık, bu nasıl bir soygunculuk arkadaşım! Hayatımda böyle bir şey görmedim! TikTok'ur gel sen kredi kartı başka bir telefona tanımlı ve sen çocuğun hesabından 7 bin lira al! Arkadaşlar, anneler, babalar uyarıyorum; hesabımdan sürekli para çekiliyor" ifadelerini kullanmıştı.

"DERDİMİZ PARA OLSUN"

Demet Akalın'ın açıklamalarının ardından Özgür Balakar da şu şekilde konuşmuştu.

Ben bugün canlı yayında yüzüme maske yapıyorum, makyaj yapıyorum... Canlı yayında büyük hediyeler gönderildi. Ben de teşekkür ettim. Hediyeleri gönderen H.K. isimli bir kullanıcı adıydı.

Profilinde sadece 'Hira' yazıyor. Bana dediler ki 'O Demet Akalın'ın kızı.' Ben de daha önce Demet ablaya gitmiştim. Hira'yı da görmüştüm. Ben de canlı yayında 'Teşekkürler Hira'cığım. Sen isen bir tane gül gönder' dedim.

Gülün de fiyatı 30 kuruş falan... Bugün de öğrendim ki olanlardan Demet Akalın'ın haberi yokmuş. Hira, bana onları göndermiş. Bu benim harcadığım bir şey değil. Hediyeleri kimsenin hesabından zorla çekmiyorsunuz! Merak etme Demet abla, başına gelen olaya üzüldüm. Bize 'Soyguncu' demen kalbimi kırdı. Ben kimseden bir şey talep etmedim. Geri atarım Demet abla, sakinleş. Derdimiz para olsun...

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