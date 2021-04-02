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Demet Akalın alay konusu oldu

Ünlü popçu Demet Akalın, kızı Hira Kurt'un 'Uzunmakarna' adıyla bilinen TikTok fenomeni Özgür Balakar'a canlı yayında tam 7 bin TL'lik hediye gönderdiğini açıklamıştı. Dolandırıldığını iddia eden Akalın, "Nasıl bir soygunculuk arkadaşım!" sözlerinin ardından TikToker'lar tarafından sosyal medyada alay konusu oldu

Demet Akalın alay konusu oldu! TikToker'lardan tepki - Magazin haberleri
Demet Akalın alay konusu oldu
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HABERTURK.COM

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde büyük bir panik yaşamıştı. Akalın'ın 7 yaşındaki kızı Hira, 'Uzunmakarna' adıyla bilinen TikTok fenomeni Özgür Balakar'ın canlı yayınına annesinin kredi kartından tam 7 bin TL göndermişti.

Durumu fark edince hemen hesaplarını kontrol eden Demet Akalın, gerçeği öğrenince şoke olmuştu. Yaşadığı olayı sosyal medya hesabından anlatan 48 yaşındaki popçu, "Bu nasıl bir sahtekarlık, bu nasıl bir soygunculuk arkadaşım! Hayatımda böyle bir şey görmedim!" demişti.

AKIM BAŞLATTILAR

Demet Akalın'ın "Hira, bugün TikTok'a giriyor. Anneler, babalar uyarıyorum; 7 bin lira çekiliyor. 950, 950, 950, 950... Sürekli para çekiliyor. Şimdi konuşuyorum TikToker'la... 7 bin lira..." sözleri TikToker Tarkan Aslan tarafından bir sese dönüştürüldü. TikTok fenomenleri ise o sesi kullanarak bir akım başlattı. Konuyla ilgili TikTok'ta 15 binden fazla video paylaşıldı.

İşte o akım için çekilen videodan birkaçı:

"BU NASIL BİR SAHTEKARLIK!"

Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili şunları demişti:

Hira, bugün online derste moladayken, biz de canlı yayındayken TikTok’a giriyor. Bize gelen kızlardan birinin canlı yayınına giriyor. Kız 'Bana çiçek gönder, böcek gönder. Teşekkür ederim Hira' diyor ve kredi kartımdan 7 bin TL çekiliyor. Para giden kişiyle konuşuyorum bana 'Bunun muhatabı Apple' diyor.

Oraya başvuruyoruz, geri dönüş yok. Bu nasıl bir sahtekarlık, bu nasıl bir soygunculuk arkadaşım! Hayatımda böyle bir şey görmedim! TikTok'ur gel sen kredi kartı başka bir telefona tanımlı ve sen çocuğun hesabından 7 bin lira al! Arkadaşlar, anneler, babalar uyarıyorum; hesabımdan sürekli para çekiliyor...

"BİZE 'SOYGUNCU' DEMEN KALBİMİ KIRDI"

Demet Akalın'ın açıklamalarının ardından Özgür Balakar da kendini savunarak, şu şekilde konuşmuştu:

Ben bugün canlı yayında yüzüme maske yapıyorum, makyaj yapıyorum... Canlı yayında büyük hediyeler gönderildi. Ben de teşekkür ettim. Hediyeleri gönderen H.K. isimli bir kullanıcı adıydı.

Profilinde sadece 'Hira' yazıyor. Bana dediler ki 'O Demet Akalın'ın kızı.' Ben de daha önce Demet ablaya gitmiştim. Hira'yı da görmüştüm. Ben de canlı yayında 'Teşekkürler Hira'cığım. Sen isen bir tane gül gönder' dedim.

Gülün de fiyatı 30 kuruş falan... Bugün de öğrendim ki olanlardan Demet Akalın'ın haberi yokmuş. Hira, bana onları göndermiş. Bu benim harcadığım bir şey değil. Hediyeleri kimsenin hesabından zorla çekmiyorsunuz! Merak etme Demet abla, başına gelen olaya üzüldüm. Bize 'Soyguncu' demen kalbimi kırdı. Ben kimseden bir şey talep etmedim. Geri atarım Demet abla, sakinleş. Derdimiz para olsun...

"BENİM MUHATABIM ÖZGÜR BALAKAR DEĞİL"

Yaşananlardan sonra yeni bir açıklamada bulunan Demet Akalın, şu ifadeleri kullanmıştı:

Şu an Apple'a dilekçe verdim, bakalım... İnceleyip, geri veriyormuş. Kartın limiti, günlük limit dolduğu için duruyor. Yoksa hala çekmeye devam edecek. Benim muhatabım Özgür Balakar değil, sistemle alakalı. Bunu 18 yaş büyükten isteyebilir, kazanabilir ama sistem yanlışlığı var. Bana yüzlerce mesaj geldi. 'Bizim de böyle çok paramız gitti' diye.

7 bin lira ama mevzu para değil ve ortada bir hediye yok, her şey sanal. Her hafta Hira'nın limiti var 89 lira, 'Anne alabilir miyim?' der, ben de yüklerim. Çocuk kartla alışveriş yaptığını bilmiyor ki... 13 yaş altındakiler bunu hep yapıyormuş. Ben ne yapayım, elinden mi alayım? Oyunda bir kart sistemi yok. Sana şifre ya da bilgi sormuyor. Banka bana gönderi yapmış, 'Size mi ait?' diye. Ben de bakmadım, sonra baktım 950 lira sırayla 6 kez çekilmiş.

"SİSTEM EKSİKLİĞİ VAR"

Özgür bana, 'Abla senin benden talebin var mı? Geri vereyim' diyor. Ben olayın oraya gitmesini istemiyorum ki. Olayın boyutu oraya gitmiyor. Kim ne alırsa alsın, beni ilgilendirmiyor. Eskiden 900'lü hatlar vardı. Bu onun gibi bir şey. Büyük insandan istediğini alabilirsin ama bu çocuk işin içinde olunca başka bir şey. Çok büyük bir açık bu dijital dünyada. Denetim sistem eksikliği var.

"SUİSTİMAL EDİLMEMELİ"

Akalın, ayrıca öz eleştiride bulunarak, "Yazanlar var, 'Küçücük çocuğun eline niye onu verdin?' diye. Ya bu devirde hangi çocuğun elinde iPad yok ama bu suistimal edilmemeli. Tabii ki veli olarak, ebeveyn olarak suçumuz yok mu, var! Ama ben hiç anlamadığım için kartı oraya tanımlamışım. Orada onun limiti oluyormuş, bilmem ne düğmelerine basıyormuşsun falan... Ben de yeni öğrendim. Ben internetten hiç anlamıyorum zaten, internetten hiç alışveriş yapmadım pandemide öğrendim" diye konuştu.

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