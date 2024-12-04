Cemal Reşit Rey'in eserleri dijitalleşiyor

CRR Dijital Arşiv projesi kapsamında, Cemal Reşit Rey’e ait halen CRR Konser Salonu çatısı altında bulunan yapıtların el yazması notaları, oluşturduğu konser programları, kişisel notları ve mektupları bir araya getiriliyor. Müzikolog Dr. Sungu Okan'ın koordinatörlüğünde, müzikolog doktorant Aslı Uzdil ve Doç. Can Okan'ın da katılımıyla oluşturulan ekip, bestecinin eserlerini büyük bir özenle düzenleyerek tasnif ediyor ve dijitalleştiriyor. Bu çalışmalar, 20. yüzyıl İstanbul kültür tarihine ışık tutacak ve Cemal Reşit Rey'in mirasını geniş kitlelerle buluşturacak.

REKLAM Projenin en önemli özelliklerinden biri, Cemal Reşit Rey'in sahnelerimizde en çok ilgi gören yapıtları olan “Lüküs Hayat” ve “Deli Dolu” gibi operetlerinin el yazması notalarının korunması ve dijitalleştirilmesi. Ayrıca, yıllar içinde dağılmış ve eksik kalan yapıtların yeniden gün yüzüne çıkarılması da bu projenin heyecan verici yanlarından biri. Proje, bu anlamda CRR çatısı altında olmayan ve yıllar içinde farklı arşivlere dağılmış Cemal Reşit Rey'in diğer eserlerinin de bir araya getirilmesini hedefliyor.

Arşivin restorasyon, korunma ve dijitalleştirilme süreci, İBB Atatürk Kitaplığı'nın uzman ekibi ile iş birliği içinde sürdürülecek. Proje ekibi, Cemal Reşit Rey’in sahne yapıtlarından orkestral yapıtlara, solo çalgı müziklerine ve oda müziği yapıtlarına kadar geniş bir repertuvara sahip eserlerinin kayıplarını bulma, çalgı partilerini sıralama ve tam bir kronolojik düzene getirme amacıyla titizlikle çalışıyor. Bu çalışmaların tasnif aşamasının 2024 yılı sonunda tamamlanması hedefleniyor. Dijitalleştirme süreci ise İBB Atatürk Kitaplığı’nın programına bağlı olarak yürütülecek. Projede, 50'ye yakın eser ve yüzlerce nota sayfası işlenmekte olup, arşivin tümünün CRR çatısı altında toplanması hedefleniyor.

Projenin ilk meyvesi olarak ve CRR Konser Salonu’nun kuruluşunun 35. yılı vesilesiyle, 29 Kasım Cuma akşamı “Cemal Reşit Rey’e Saygı Konseri” gerçekleşti. Konser öncesi fuayede gerçekleşen söyleşide müzikologlar Evrim Hikmet Öğüt ve Sungu Okan çok sesli Türk müziğinin öncülerinden Cemal Reşit Rey'in arşivinin tasnifi ve dijitalleştirilmesi projesini anlattı.