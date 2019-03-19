İlk üretildiği 1990 yılından bu yana d15 milyon satış adedine ulaşarak dünyada en çok satan Fransız otomobili olan Renault Clio, Cenevre Otomobil Fuarı’nda dünya prömiyerinin gerçekleştirilmesinin ardından ilk ödülünü kazandı. Markanın b-segment hatchback otomobili 5'inci nesli ile Cenevre 2019 Otomobil Fuarı’nın 'En İyi Otomobili' seçildi.

Oyak-Renault fabrikasında üretilerek yakında satışa sunulacak Clio, yeni neslinde birçok yeniliği de beraberinde getirecek. Bu kapsamda, E-Tech hibrit teknolojisi ve yeni nesil sürüş destek sistemlerinin (otonom sürüşe geçişin ilk adımı) bu yenilikler arasında yer aldığı belirtliyor.

'GÜNLÜK HAYATI KOLAYLAŞTIRACAK'

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Clio'nun İç Tasarım Direktörü Antoine Genin, "Yeni Clio tasarımının otomobil severler tarafından benimsendiğini görmek bizi çok mutlu etti. Sürücü ve yolcular için teknoloji, konfor ve geniş alanın ön planda olduğu Smart Cockpit/Akıllı Kabin’iyle Clio, günlük hayatı daha da kolaylaştıracak çok yönlü bir otomobil" dedi.

Yeni Clio Program Direktörü Olivier Brosse de, "Bu ödül, yeni Clio ve bugüne kadarki en iyi Clio modelini yaratmak için adeta sanatçılıklarını konuşturan tüm ekibin ilk ödülü oldu. Bu ödül, internet bağlantılı, elektrikli ve otonom özelliklere sahip yeni bir ürün gamının ilk modeli olan Yeni Clio’nun yanı sıra Renault’a da duyulan güveni gösteriyor" ifadesini kullandı.