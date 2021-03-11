Cenk'in ilk heyecanı 0:00 / 0:00

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Sözleri Yazgın Kaçak, müziği Galip Öztürk'e ait olan şarkının güçlü alt yapısında Yenal Yıldız'ın imzası var. Söylediği her şarkıya kendine has, özgün bir yorum katan Cenk, yeni şarkısıyla birlikte profesyonel müzik kariyerine de ilk adımı atmış oldu.



"İlk şarkımı aşktan ve ayrılıktan nasibini alan herkesin yüreğine emanet ediyorum" diyen Cenk, yorumuyla ve tarzıyla geleceğin parlayan yıldızlarından olacak.

Yazgın Kaçak yönetmenliğinde çekilen klip, Çatalca çevresi ve göllerinin yanı sıra Ormanlı Köyü'nde yaklaşık 10 kişilik bir ekiple bir günde tamamlandı. Cenk'in, "Yüzü Tanıdık Değil" adlı teklisi dijital platformlarda yerini aldı.