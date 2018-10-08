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"TEK SORUN AYAKKABIYA İSİM YAZMADIM"



Düğün sonrası gazetecilerle ayak üstü sohbet eden Bensu Soral-Hakan Baş çifti, "Sevdiğimiz dostlarımızın düğünleri olduğu için balayımızı erteledik. Salı günü İbrahim ve Oğuzhan'ın galası var. Ona katılıp balayına Amerika'ya gideceğiz" dedi. Düğünlerinin çok iyi geçtiğini söyleyen ikili, "Katılan herkes çok memnundu. Güzel yorumlar alıyoruz. Tek sorun ayakkabının altına isim yazmamamız oldu. Ama her işte bir hayır vardır" ifadelerini kullandı.