İş adamı Lütfi-Mesude Öztanık'ın oğlu Cenk Öztanık, Cemil-Ayşe Kazancı'nın kızı Ecem Kazancı ile bir otelde yapılan görkemli bir törenle mutluluğa 'evet' dedi. Yaklaşık iki yıldır birlikte olan ikilinin düğün törenine; iş, sanat ve cemiyet hayatından 900 kişi katıldı. Aileler konukları kapıda karşılarken, tebrikleri kabul etti. Genç çiftin, balayı için ise Los Angeles-San Fransisco ardından Bora Bora adalarına gideceği öğrenildi
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Cadde'den Emrah Akçaay'ın haberine göre, Türkiye'nin önde gelen iş adamlarından Lütfi Öztanık ve eşi Mesude Öztanık'ın turizmci oğulları Cenk Öztanık, iş adamı Cemil Kazancı ve eşi Ayşe Kazancı'nın kızları Ecem Kazancı ile hayatını birleştirdi.
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Yaklaşık iki yıldır birlikte olan ikilinin düğün törenine; iş, sanat ve cemiyet hayatından 900 kişi katıldı. Aileler konukları kapıda karşılarken, tebrikleri kabul etti.
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Beşiktaş Belediye Başkanı Tahir Doğaç'ın kıydığı nikahta, damadın şahiliğini Beşiktaş Kulübü Başkkanı Fikret Orman, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, iş adamı Mustafa Erdoğan ve Çilem Cevahiroğlu yaptı. Gelinin şahitliğini ise gelinin yakın arkadaşı Derya Ayaydın, Emir Yunusoğlu, Zeynep Büyüktopçu ve Emir Yunusoğlu üstlendi.
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BALAYI BORA BORA'DA
Cenk Öztanık'ın damatlığı şıklığıyla dikkat çekti. Ecem Öztanık ise gelinliğiyle göz kamaştırdı.
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Nikah sonrası genç çift masaları dolaşarak tebrikleri kabul ederken davetliler yenen yemek sonrası sanatçı Ebru Gündeş'in şarkılarıyla eğlendiler. Gecenin ilerleyen saatlerinnde sahneye çıkan Murat Dalkılıç, düğüne katılan davetlileri söylediği hareketli şarkılarla eğlendirdi.
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Genç çiftin, balayı için Los Angeles-San Fransisco ardından Bora Bora adalarına gideceği öğrenildi.
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"TEK SORUN AYAKKABIYA İSİM YAZMADIM"
Düğün sonrası gazetecilerle ayak üstü sohbet eden Bensu Soral-Hakan Baş çifti, "Sevdiğimiz dostlarımızın düğünleri olduğu için balayımızı erteledik. Salı günü İbrahim ve Oğuzhan'ın galası var. Ona katılıp balayına Amerika'ya gideceğiz" dedi. Düğünlerinin çok iyi geçtiğini söyleyen ikili, "Katılan herkes çok memnundu. Güzel yorumlar alıyoruz. Tek sorun ayakkabının altına isim yazmamamız oldu. Ama her işte bir hayır vardır" ifadelerini kullandı.
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Bensu Soral, 'Organize İşler 2' filmi hakkında, "İlk sinema filmimdi. O yüzden çok heyecanlıyım. Ama setin ilk günü aşkım ziyaretime gelerek bana çok büyük destek oldu" diye konuştu.
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Seda Sayan, oğlu Oğulcan Engin ile düğüne katıldı.
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Işıl Reçber-Rüçtü Reçber de davetliler arasındaydı.
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Arda Turan eşi Aslıhan Doğan ile mutluluk pozu verdi. Aslıhan Doğan'ın belirginleşen karnı dikkat çekti.
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Geçtiğimiz günlerde beyin kanseri teşhisi koyularak ameliyat olan Nur Yerlitaş ise düğünde ortaya çıktı. Yerlitaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu gözlendi.
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