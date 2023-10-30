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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Cenk Tosun, bu sezon ligde ilk kez gol sevinci yaşadı - Beşiktaş Haberleri

        Cenk Tosun, bu sezon ligde ilk kez gol sevinci yaşadı

        Beşiktaş'ın tecrübeli santrforu Cenk Tosun, bu sezon Süper Lig'deki ilk golünü Gaziantep FK ağlarına attı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 23:01 Güncelleme: 30.10.2023 - 23:01
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        Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Beşiktaş, sahasında Gaziantep FK’yı 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlıların golleri 63. dakikada Salih Uçan ve 75. dakikada Cenk Tosun’dan geldi. Bu golle birlikte Tosun, 2023-2024 sezonunda ligde ilk kez gol sevinci yaşamış oldu.

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        Gaziantep FK müsabakasıyla birlikte Süper Lig’deki 8. maçına çıkan Cenk, ilk golünü kaydetti.

        UEFA Avrupa Konferans Ligi elemeleri ve grup aşamasında da 9 mücadelede forma giyen 32 yaşındaki futbolcunun, 1 golü bulunuyor.

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