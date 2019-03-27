2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki Moldova maçında iki gol birden atan Cenk Tosun’un performansı İngiltere’de büyük

yankı uyandırdı.

Premier Lig ekibi Everton’da forma giyen ve son dönemde gol yollarında etkisiz kalan Cenk’in A Milli Takım’daki performansı sonrası Daily Mail Gazetesi, “Türkiye, Moldova’yı ezerken Cenk Tosun iki golle öne çıktı. Türk boğası işi bitiren isim oldu” diye yazdı.

The Guardian’da “Türkiye, Moldova’yı 4-0 yendi. Evertonlı Cenk Tosun iki golle gecenin kahramanıydı. Diğer goller Hasan Ali Kaldırım ve Kaan Ayhan’dan geldi” ifadesine yer verdi. Skysport’ta ise “Cenk Tosun, 4 gollü karşılaşmada iki kez fileleri havalandırdı. Geceye damgasını vurdu” yorumu yapıldı.