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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası grup elemelerinde Moldova ile yaptığı ve 4-0 kazandığı maçı izledi. Karşılaşmanın devre arasında Yeni Eskişehir Stadı'na gelen Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı (TFF) Hüsnü Güreli eşlik etti.