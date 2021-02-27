O linke tıklayınca 77 bin liradan oldular

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaCep telefonlarına gelen mesajla 77 bin lira dolandırıldılar - Haberler
ABONE OL

Cep telefonlarına gelen mesajla 77 bin lira dolandırıldılar

Yalova'da SMS ile cep telefonlarına gelen linke giriş yapan Bekir Çakak 53 bin lira, Ercüment Tunçöz 24 bin lira dolandırıldı. Aynı yöntemle 2 gün arayla toplam 77 bin lira dolandırılan 2 kişi savcılığa suç duyurusunda bulundu. Av. Aynur Tepe, sanal dolandırıcılığın arttığını belirterek, "Rızanız dışında hesabınızdan para çekildiyse ya da kredi kartınız kullanıldıysa durumu önce bankaya bildirin ardından en yakın karakola gidin" dedi.

Cep telefonlarına gelen mesajla 77 bin lira dolandırıldılar - Haberler
O linke tıklayınca 77 bin liradan oldular
0:00 / 0:00
DHA

Yalova´da esnaf Ercüment Tunçöz (46),2 Şubat´ta cep telefonuna `Yazılım Güncellemesi´ SMS mesajı olarak gelen linke tıkladı. Tunçöz´ün telefonu bir süre sonra da arızalandı. Telefonunun bozulduğunu düşünen Tunçöz, tamirciye götürdü. Burada tamir edilen telefonunu açan Tunçöz, bankadan gelen mesajı okuyunca şaşırdı. Kredi kartından 24 bin TL harcama yapıldığını öğrenen Tunçöz, telefonuna mesajla gelen linke girdikten sonra dolandırıldığını anladı. Tunçöz, savcılığa giderek, suç duyurusunda bulundu.


Güncelleme mesajıyla dolandırıldığını belirten Ercüment Tunçöz, "Güncellemeyi yaptıktan sonra telefonum kapandı. Bir daha da açılmadı. Ertesi gün telefoncuya götürdüm. Telefon yapılınca bankadan aradılar ve 24 bin TL borcum olduğunu söylediler. Hemen bankaya gittim. Bir başka bankadan da aynı işlemi yapmak istemişler. Ancak o banka telefonumdaki virüsü fark etmiş ve hesaplarıma bloke koymuş ama diğer bankadaki kartımdan 24 bin lira almışlar" dedi.


AYNI YÖNTEMLE DOLANDIRILDI


Yalova´da aynı yöntemle 4 Şubat´ta, emekli Bekir Çakmak (66) telefonuna gelen mesajdaki linke giriş yapınca dolandırıldı. Çakmak, bir süre sonra banka hesabı üzerinden 53 bin TL kredi çekildiğini öğrendi. Paranın başka hesaplara aktarıldığını fark eden Çakmak, bankaya itiraz ettikten sonra savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.


`İNTERNETTEN YAPILAN DOLANDIRICILIKLAR ARTTI´


İnternet üzerinden yapılan dolandırıcılıkların arttığına dikkat çeken Tüketici Hakem Kurulu üyesi Avukat Aynur Tepe, uyarılarda bulundu. Vatandaşların bilmedikleri ve emin olmadıkları hiçbir mesajı dikkate almamaları gerektiğini söyleyen Avukat Tepe, "Pandemi nedeniyle artan internet alışverişleri güvenli sitelerden yapılmalı. Kredi kartı ve internetten yapılan işlemlerde dolandırıcılık her geçen gün artıyor. Vatandaşın rızası dışında hesabından para çekilmesi veya kredi kartının kullanılması durumunda önce bankaya olay bildirilmeli. Zararını ispatlayabilmesi açısından bu önem arz etmekte. Ardından hemen en yakın karakola, jandarmaya veya Cumhuriyet Başsavcılığı´na suç duyurusunda bulunmalı. Bu nitelikli dolandırıcılık kapsamına giriyor. Bankayı da zararını karşılayabilmek için gerçekleştirilen dolandırıcılık işlemiyle alakasının olmadığını kanıtlaması gerekiyor. Yasal süreç bu şekilde başlayabilir. Vatandaşların bu yolla uğradıkları zarar 11 bin TL´nin altında ise bulundukları ildeki hakem kurullarına da başvurabilirler" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Üç aylar tesbihi nasıl çekilir? 2021 Üç aylar tesbihi ne zaman çekilir?
GÜNDEMÜç aylar tesbihi nasıl çekilir?
Ramazan 2021 ne zaman, ilk sahura ne zaman kalkılacak? 2021 Ramazan başlangıç tarihi
GÜNDEM2021 Ramazan Ayı ne zaman başlayacak?
FACİA... Son dakika: Gökçeda'da balık avı felaketle son buldu
GÜNDEMGökçeada'da balık avı faciayla bitti!
Açık Öğretim Fakülteleri (AÖF) sınav tarihlerini açıklandı! ATA AÖF, AUZEF, AÖF 2020 - 2021 bahar sınav takvim
GÜNDEMAÖF 2020 - 2021 sınav takvimi
Assos’u bekleyen tehlikeye neşter vurulacak - Haberler
GÜNDEMAssos’u bekleyen tehlikeye neşter vurulacak
Aşı randevusu nasıl alınır? Aşı randevu alma öğretmenler için açıldı! Aşı randevu e-devlet ve MHRS ekranı
GÜNDEMKoronavirüs aşı randevusu nasıl alınır?
Çöl tozu Türkiye'ye ne zaman gelecek? Çöl tozu nerelerde etkili olacak?
GÜNDEMÇöl tozu Türkiye'ye ne zaman gelecek?
TERÖRE DARBE! Son dakika: Diyarbakır'da dev operasyon! HDP'li vekilin babası da var
GÜNDEMDiyarbakır'da terör operasyonu! Çok sayıda gözaltı ...
Okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitime ne zaman geçilecek? 1 Mart'ta mı?
GÜNDEMOkullar ne zaman açılacak?
KYK yurt başvuruları ne zaman başlıyor, tarih açıklandı mı? 2021 KYK yurt başvuru şartları
GÜNDEMKYK yurt başvuruları ne zaman başlıyor?