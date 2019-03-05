Bin bir surat gibi yaşamış...

Adana Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri kendilerini icra müdürlüğünden arıyor gibi gösterip kamu kurum çalışanları ve müdürlerine icradaki araçları daha ucuza satıyor gibi gösterip dolandıran bir çetenin olduğu bilgisine ulaştı. Bu bilgi üzerine Adana Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında dolandırıcılık çetesinin Ali Ç. isimli bir lideri olduğu ve çeteyi İzmir'den yönettiği de belirlenince, örgüt teknik ve fiziki takibe alındı.

Yapılan takip sonucunda iddiaya göre çetenin liderinin Ali Ç. olduğu, İzmir'de yaşadığı, ağına kamu kurum çalışanları ve müdürlerini taktığı tespit edildi. Telefonuna ulaştıkları, emniyet, asker, hastane, adliye, cezaevi gibi kamu kurumlarını arayıp icra müdürlüğünden aradıklarını söyleyerek "hakim hanım icradan satılık otomobilin önce kamu kurum çalışanlarına satılmasını istedi" diyerek hayali bir otomobili aralarında cezaevi müdürü, icra müdürü, meteoroloji müdürü, polis, komiser, subay, astsubay, başhekim, doktor ve hemşirelerinin de olduğu 85 kamu çalışanına 550 bin liraya sattığı tespit edildi. Polis çeteyi takibe aldıktan sonra aynı yöntemle 24 kamu kurum ve müdürünü 450 bin lira dolandırmaktan kurtardı. Yapılan bu takiplerden sonra Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Çıkar amaçlı suç örgütü kurup yönetmek ve bu örgüte üye olmak' suçları ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltı kararı verilen 57 şüphelinin yakalanması için şafak vakti 28 Şubat günü Adana, İzmir, Antalya, Bursa, Giresun, Hatay ve Malatya illerinde Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri 58 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

10 YILDIR YAKALANAMIYORDU

Polis yaptığı operasyonda çete liderinin de aralarında olduğu 50 zanlıyı gözaltına aldı. Çete lideri İzmir'de kaldığı evde yakalanınca neye uğradığını şaşırdı. Çete liderinin polise "Bunun bir şaka olduğunu söyleyin, bu bir sürpriz mi" dediği öğrenildi. Ayrıca polisin yaptığı çalışmada çete liderinin 10 yıldır arandığı ancak bin bir surat gibi yaşayarak kimseye yakalanmadığı saptandı. Ali Ç.'nin 50 suç kaydının bulunduğu, bu dosyaların 2012 yılından sonra kesinleşmiş hapis cezasına çevrilmeye başlandığı, dolandırıcılık, hırsızlık ve başkasına ait kimlik kartını kullanmak suçundan 40 yıl hapis cezası aldığı da belirlendi.

5 YILDIR HÜSEYİN I. OLARAK YAŞIYOR

Adana polisi yaptığı çalışmada Ali Ç.'nin 10 yıldır yakalanamamasının nedeninin başkasının kimlikleriyle yaşamasından kaynaklandığını saptadı. En son Ankara'da yanında çalıştığı bir kişinin arkadaşı Hüseyin I.'nın kendisine çok benzediğini görünce 5 yıl önce vatandaşın kimliğini çalıp kendi fotoğrafını kullandığı, o günden bugüne de Hüseyin I. olarak yaşadığını belirledi.



Polis zanlının Hüseyin I. olarak birkaç sevgilisi olduğunu, dolandırdığı o sevgililerinin bile Ali Ç.'yi Hüseyin I. olarak bildiğini, dolandırıcılık suçlarından dolayı gerçek Hüseyin I.'nın gözaltına alındığını tespit etti. Bu arada, Ali Ç.'nin Mersin'de Hüseyin I. olarak kalp ameliyatı olduğu, adliye ve emniyete giderek bile Hüseyin I.'nın kimliğiyle işlem yaptığı öğrenildi.

GERÇEK HÜSEYİN I.: "ADELET YERİNİ BULDU"



Gerçek Hüseyin I. ise Ankara'da kuaför mobilyaları işiyle uğraştığını, 5 yıl önce cüzdanını kaybettiğini, içinde kimlik kartının da olduğunu, o günden sonra hayatının karardığını belirterek, "Cüzdanım kaybolduktan sonra ben nüfus müdürlüğüne gidip kimliğim kayboldu diye yeni kimlik çıkardım. Ancak o gündün sonra sürekli polis merkezlerinden dolandırıcılık suçlamasıyla çağrılıp durdum. Birinde evimi polisler bastı bir kez iş yerime polisler geldi. Ben namusuyla alın teriyle çalışan bir esnaftım bu dolandırıcı yüzünden il il polis merkezlerine giderek ifade verdim. Bir kez İzmir'de kumar oynamaktan, bir kez Konya'da dolandırıcılık yapmaktan, bir kez de barda çalışan sevgilisini dolandırmış o yüzden ifade verdim. Ben bu adam yüzünden tam 10 kez polis merkezlerine gidip ifade verdim. Bu adam benim bir arkadaşımın arkadaşıydı onu da dolandırdı zaten. Bana da biraz benziyormuş kimliğimi alıp kendisinin gibi kullanmış yıllardır. İşi o kadar abartmış ki Hüseyin I. gidip Mersin'de kalp ameliyatı olmuş. Adamı herkes ben biliyor devlet bile. Ama adalet yerini buldu sonunda yakalandı. Ben sadece şunu istiyorum bu adam birkaç yıl yatıp çıkmasın" dedi.



Gözaltına alınan 50 şüpheliden 21'i ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Geriye kalan 2'si kadın 29 zanlının ise sorgusu tamamlandı. Zanlılar önce adli tıp birimine getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Zanlılar daha sonra ise adliyeye sevk edildi. Zanlılardan çete lideri de dahil 15 kişi "nitelikli dolandırıcılık, çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak" suçlarından tutuklanırken, 3 zanlıya ev hapsi cezası verildi. 11 zanlı adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.