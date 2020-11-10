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Cevdet Yılmaz kimdir, kaç yaşında?

AK Parti MKYK Üyesi Mustafa Ataş, Cevdet Yılmaz'ın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına seçildiğini duyurdu. Cevdet Yılmaz kimdir, kaç yaşında? İşte Cevdet Yılmaz'ın biyografisi...

Cevdet Yılmaz kimdir, kaç yaşında?

Cevdet Yılmaz, 1967 yılında Bingöl'de dünyaya geldi. ODTÜ Kamu Yönetimi Bölümünü birincilikle bitirdi. Yüksek lisansını ABD Denver Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde, doktorasını Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde tamamladı.

Başbakanlık DPT Müsteşarlığı, AB ile İlişkiler Genel Müdürlüğü görevlerini yürüttü. Ulusal Ajans, ATAUM ve Sümer Halı'da Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulundu.

23, 24 ve 26. Dönemde Bingöl, 25. Dönemde Diyarbakır Milletvekili seçildi. Parlamentolararası Birlik (PAB) Türk Grubu Başkanlığı yaptı.

60. Hükûmette Devlet Bakanı; 61, 62 ve 64. Hükûmetlerde Kalkınma Bakanı, 63. Hükûmette Başbakan Yardımcısı olarak görev aldı. AK PARTİ MKYK Üyesi ve Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu.

Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Yılmaz, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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