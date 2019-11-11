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HaberlerSosyal Güvenlik

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kura sonuçları açıklandı mı? 175 sürekli işçi alımı sonuçları sorgulama

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde çalıştırılmak üzere başvuruları 14-18 Ekim tarihleri arasında 175 sürekli işçi alımı için başvurular tamamlandı. Gözler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kura çekilişi sonuçlarında. Kura işlemleri 6 Kasım saat 10:00'da gerçekleştirildi. Peki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kura sonuçları

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gönderilen nihai listelerde isimleri yer alan adayların Noter huzurunda kura çekim işlemleri; Temizlik Görevlisi meslek kolu için Personel Genel Müdürlüğünce, Güvenlik Görevlisi meslek kolu için ise, adayların müracaat etmiş olduğu ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerince 06 Kasım 2019 tarihinde saat 10.00’da başladı. 

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI KURA ÇEKİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kura çekilişi tarihi, bakanlığın resmi internet üzerinden duyurulacak. Kuraların, listelerin derlenme süreci düşünülürse Kasım ayında gerçekleşmesi bekleniyor.

 

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