Cezaevlerine kütüphane 0:00 / 0:00

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Millî Kütüphane Konferans Salonunda düzenlenen "Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkelerinde Kütüphane Kurulmasına İlişkin İş Birliği Protokolü Töreni"nde konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bundan yaklaşık bir buçuk yıl önce, 24 Ekim 2019'da Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile iş birliği protokolü imzaladıklarını, protokol kapsamında cezaevlerindeki kütüphanelere kitap ve eğitim desteği vermeye başladıklarını anımsattı.

Mehmet Nuri Ersoy, "Hem kütüphanelerimizde bulunan 17 milyon kitap ve 4 milyon yayınla birlikte 21 milyon kitap ve yayına cezaevleri kitaplıklarının ve cezaevindeki tutuklu ve hükümlülerin, çalışanların ve ailelerin erişimine sağladık. Protokol kapsamında 31 Aralık 2020 sonuna kadar 230 bin kitap ödünç verildi. Bu yılın ilk 3 ayında da 25 bin 500 kitap ödünç verme işlemi gerçekleştirildi" dedi. Ersoy, Kovid-19 salgını sebebiyle birçok tutuklu ve hükümlüye izin verildiğini, kütüphanelerin de salgın sebebiyle kapalı olduğunu, buna rağmen bu sayıların ihtiyacın ve talebin ne kadar yüksek olduğunu gösterdiğini belirtti.

Tutuk ve cezaevlerindeki kitaplıkları, il ve ilçe kütüphaneleri ile eşleştirdiklerini ve onlardan destek almalarını sağladıklarını belirten Mehmet Nuri Ersoy, özellikle kampüs cezaevleri yerleşkelerinde tutuklular, hükümlüler ve çalışanların orta büyüklükte bir ilçe nüfusu oluşturduğunu, ihtiyaçlarının karşılanması için yeni bir protokol yapma gereği duyulduğunu vurguladı.

Mehmet Nuri Ersoy, "İlk etapta Ankara Sincan ve Kayseri'deki cezaevlerinde kütüphaneler oluşturulmaya başlandı. 11 kampüs tipi cezaevlerinde de hızlı bir şekilde kütüphaneler oluşturulacak. Tutuklu ve hükümlülerin son yayınlara hızlı erişimi sağlanacak. Cezaevlerinde ağırlıklı olarak kitap tedariki, bağışlarla oluyordu, bağışlar ikinci ellerle oluyordu. Son yayınlara ulaşamamış oluyorlardı. Çalışma ile bu ihtiyacı karşılamış olacağız. Kütüphanelerde işitme engelli tutuklu ve hükümlüler için sesli kitap ve materyalleri de oluşturuyoruz. Bakıldığı zaman büyük bir ihtiyaç karşılanmış olacak." dedi.

Mehmet Nuri Ersoy, sözlerinin sonunda, 57'nci Kütüphane Haftası'nda vesilesi dolayısıyla Kütüphane ve Yayımlar Genel Müdürlüğü çalışanlarına ve kütüphane çalışanlarına teşekkürlerini sundu.

"Islah, İnfaz Politikamızın Temelini Oluşturmaktadır"

Abdulhamit Gül, "Çağları Aşan Söz Teması" ile düzenlenen 57. Kütüphane Haftasını kutlayarak, bu haftanın yeni ufuklara yol açmasını temenni etti.

Bir suç neticesinde hüküm alarak ceza infaz kurumlarına giren insanların cezalarının ardından hayata hazırlanmalarının kendileri için öncelikli bir konu olduğunu belirten Bakan Gül, "İnfaz rejiminin temel amacı da insanımızı topluma yeniden kazandırmaktır. Islah, infaz politikamızın temelini oluşturmaktadır" dedi.

Bakanlığın eğitim ve iyileştirme çalışmaları kapsamında sağladığı köklü destek ve faaliyetlerin hükümlülerin bireysel gelişimine önemli bir katkı olarak sunduğunu vurgulayan Bakan Gül, tüm çalışmaların özünde insanın yeniden topluma kazandırma düşüncesi yattığını kaydetti.

Bir suç karşısında verilen cezanın temel amacının bir daha o suçun işlenmemesi ve suç işleyen kişinin topluma tekrar kazandırılması olduğunu belirten Abdulhamit Gül, cezanın sadece cezaevinde belli bir süre yatma ile değil, cezaevinde kaldığı sürede eğitim ve kültür faaliyetleri ile sürdürülmesi olduğunu ifade etti.

"Cezaevlerimizde Ocak 2021 Tarihi İtibarıyla 1 Milyonun Üzerinde Kitap Bulunmaktadır"

Cezaevindeki hükümlülerin kitaplara erişimine ilişkin 24 Ekim 2019 tarihinde Mehmet Nuri Ersoy ile iş birliği protokolü imzaladıklarını Abdulhamit Gül, şunları kaydetti; "Cezaevlerimizde Ocak 2021 itibarıyla 1 milyonun üzerinde kitap bulunmaktadır. Bu iş birliği protokolü ile halk kütüphanelerinde bulunan 17 milyon yayına ücretsiz ve kolayca erişir hale gelmişlerdir. Yine böylece ödünç kitap alma sürecini başlattık. 15 günlüğüne ilgili kütüphaneden cezaevinde kalan kişi kitap alıyor ve tekrar onu iade ediyor. Ekim 2019'dan bugüne kadar 255 bin kitap hükümlü ve tutuklular tarafından ödünç alınmıştır."

Bugün kampüs ceza infaz kurumlarında, hükümlü ve tutukluların süreli ve süresiz yayınlara kavuşmaları için bir kütüphane kurulması için iş birliği protokolü imzalayacaklarını belirten Abdulhamit Gül, "Bu protokol ile Silivri, Sincan, Maltepe, İzmir, Elazığ, Diyarbakır, Tarsus, Kayseri, Kocaeli, Tekirdağ, Hatay, Afyonkarahisar, Van Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkelerinde halk kütüphanesi kurma çalışmaları başlatılmış olacaktır. Hem görev yapan personelimiz ve aileleri hem de cezaevindeki hükümlü ve tutuklular kütüphanelere kavuşmuş olacaklar" dedi.

Ceza ve İnfaz Kurumlarında hükümlü ve tutukluların topluma kazandırılması için eğitim ve öğretim faaliyetlerine desteklerinin, iş ve meslek edindirme çalışmalarının yine devam ettiğini vurgulayan Abdulhamit Gül, "Ocak 2021 İyi Hal Uygulamaları kapsamında olumlu puan kriterleri belirlenmiştir. Burada da kitap okuyan hüküm ve tutuklulara olumlu puan verilmekte, iyi hal incelenirken kriterler arasına kitap okuma Ocak 2021 tarihinden itibaren eklenmiştir. Kitap okuma alışkanlığı hususunda yönetmelikte düzenleme yapacağız. Bu konuda da teşviklerimizi sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Millî Eğitim Bakanlığı ile bir ilk olarak cezaevi okullarının açılışını yaptıklarını anımsatan Abdulhamit Gül, 6 yeni Adalet Meslek Eğitim Merkezinin açılışını da gerçekleştireceklerini vurguladı.

Mehmet Nuri Ersoy'a destekleri için teşekkür eden Abdulhamit Gül, şunları kaydetti; "Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yürüteceğimiz kitap bağış kampanyamızı da kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. Özellikle bu çerçevede ceza evlerindeki hükümlü ve tutuklulara destek olabilmek, topluma entegresini sağlayabilmek adına sosyal sorumluluk projesine hepinizin desteğini bekliyoruz. Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğümüz ile Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğümüz birlikte bu kampanyayı sürdürecekler. Kitap bağış kampanyası, alışveriş merkezlerinde, şehirlerin belirli merkezlere, adliye önlerine kitap kumbarası koyarak bu kampanyayı sürdüreceğiz. Bu vesile ile tüm vatandaşları bu kampanyaya davet ediyorum."