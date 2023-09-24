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        Haberler Dünya Ermenistan barışa hazır! - Gündem haberleri

        Son dakika haberi Ermenistan barışa hazır

        Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, ülkesinin Azerbaycan ile barışa hazır olduğunu söyledi. Öte yandan Ermenistan'da darbe iddiasıyla 8 kişi gözaltına alındı. Erivan'da bazı gruplar tutuklandığı iddia edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.09.2023 - 23:00 Güncelleme: 25.09.2023 - 00:08
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        Ermenistan barışa hazır
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        Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, ülkesinin Azerbaycan ile barışa hazır olduğunu söyledi.

        DARBE GİRİŞİMİ: 8 ÜST DÜZEY KOMUTAN GÖZALTINDA

        Öte yandan Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi, 8 üst düzey komutanı "Yurtsever Haçlılar" grubuyla işbirliği yaptıkları ve darbe girişiminde bulundukları iddiasıyla gözaltına aldı.

        ERİVAN'DA BAZI GRUPLARIN TUTUKLANDIĞI İDDİA EDİLDİ

        Erivan'da bazı gruplar tutuklandığı öne sürüldü....

        Ayrıntılar geliyor...

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        #Ermenistan
        #Mizoryan
        #haberler
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