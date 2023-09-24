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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Salih Uçan'dan zemin eleştirisi, Beşiktaş'tan yanıt geldi! - Beşiktaş Haberleri

        Salih Uçan'dan zemin eleştirisi, Beşiktaş'tan yanıt geldi!

        Beşiktaş Kulübü, Trendyol Süper Lig'de Mondihome Kayserispor'u 2-1 mağlup ederken mücadeleye maç sonrasındaki açıklamalar damga vurdu. 90 dakikanın ardından konuşan Salih Uçan zeminin kötüye gittiğini dile getirirken siyah-beyazlı kulüpten futbolcularına yanıt geldi!

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 22:48 Güncelleme: 24.09.2023 - 22:48
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        Salih'ten eleştiri, Beşiktaş'tan yanıt
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        Beşiktaş'ın milli futbolcusu Salih Uçan, 2-1 kazandıkları Mondihome Kayserispor maçının ardından açıklamalarda bulundu ve Beşiktaş Park'ın zeminini eleştirdi.

        Tecrübeli orta saha, "Geçen seneye göre zeminimiz giderek kötüye gidiyor. Buradan söylemiş olayım. Ona dikkat etmek lazım!" derken hem uyarı hem de serzenişte bulundu.

        Beşiktaş Kulübü ise Beşiktaş Park'ın saha zeminiyle ilgili açıklama yayımladı.

        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Beşiktaş Park'ın zemin çalışmalarının titizlikle devam ettiği belirtilerek, "Fakat iklimsel değişiklikler ve diğer sahalarda da görülen çim hastalığı, yüksek kalitede olan zemini kısa süre içerisinde olumsuz etkilemiştir. Kısa sürecek bir tedavinin ardından yine rutin bakımlara devam edilecek ve futbol A takımı oyuncularımızın alışkın olduğu sağlıklı, iyi zemine çok geçmeden dönülecektir." denildi.

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