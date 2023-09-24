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"KAYALIKÖY EN BÜYÜK SU REZERVİMİZ" Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, suyun en önemli yaşamsal madde olduğunu belirterek, "Edirne olarak içme suyumuzun yaklaşık yüzde 70'ini Kırklareli Kayalıköy Barajı'ndan alıyoruz. Yedek rezerv olarak Süloğlu barajımız ve artı Paşaçayır mevkisinde 18 tane de kuyumuz var. Tabii bu şu demek değil; rezervlerimiz var ama bu suyu bolca kullanmak, israf etmek anlamına gelmiyor. Tabii Kayalıköy bizim en büyük su rezervimiz. Yaklaşık 150 milyon metreküp rezervi vardı Kayalıköy'ün ama gerek tarımsal sulamada kullanılması gerek bizim içme suyunda kullanmamız, bu yıl havaların da çok aşırı sıcak gitmesinden dolayı buharlaşmadan bir azalma oldu" dedi.

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"VATANDAŞLARI CİDDİ ANLAMDA SU TASARRUFUNA DAVET EDİYORUZ" Kayalıköy Barajı'nda, doluluğun 3 milyon metreküpe düştüğünde su almayı bıraktıklarını söyleyen Gürkan, "3 milyon metreküpe düştüğünde biz oradan artık su almayı bırakıyoruz. Çünkü suyun içindeki mangan oranı yükseliyor. Suyun rengi değişiyor ama içeriğinde, kalitesinde bir değişiklik olmuyor. Bu anlamda bütün vatandaşlarımızı gerçekten ciddi anlamda suyu tasarruflu kullanmaya davet ediyoruz. Edirne ayda yaklaşık 50 bin metreküp yani 50 bin ton su veriyoruz. Bir o kadar da atık su olarak geri topluyoruz ve arıtıyoruz biliyorsunuz ama temiz içme suyu kaynaklarımızı korumamız lazım" diye konuştu.