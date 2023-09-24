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        Haberler Spor Voleybol Son dakika haberi Filenin Sultanları Belçika'yı 3-0 devirdi! Olimpiyat elemelerinde 7'de 7 yaptık - Voleybol Haberleri

        Son dakika haberi Filenin Sultanları Belçika'yı 3-0 devirdi! Olimpiyat elemelerinde 7'de 7 yaptık

        A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'ndeki son maçında Belçika'yı 25-14, 25-20 ve 25-21'lik setlerle 3-0 mağlup edip 7'de 7 yaparak grubunu lider bitirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.09.2023 - 11:18 Güncelleme: 24.09.2023 - 11:41
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        Kusursuz Sultanlar! 7'de 7 ile zirvedeyiz
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        A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyatları Elemeleri'ni namağlup tamamladı. Gruptaki 7. ve son maçında Belçika ile karşı karşıya gelen Filenin Sultanları, rakibini set vermeden 3-0 mağlup etti.

        25-14, 25-20 ve 25-21'lik setlerle kazanan ay-yıldızlılar, grubu 7'de 7 ile namağlup lider tamamladı.

        Filenin Sultanları, cumartesi günü aldığı Japonya galibiyetiyle 2024 Paris Olimpiyatları'nda mücadele etmeye hak kazanmıştı.

        GALİBİYET SERİSİ 22 MAÇA ÇIKTI

        2023 yılında muhteşem bir başarıya imza atan Milliler, Avrupa Şampiyonası ve Milletler Ligi'nde şampiyonluğa ulaşırken, 2024 Paris Olimpyat Oyunları'na katılma hakkı elde etti. Filenin Sultanları, oynadığı son 22 maçtan da galibiyetle ayrıldı.

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