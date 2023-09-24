Son dakika haberi Filenin Sultanları Belçika'yı 3-0 devirdi! Olimpiyat elemelerinde 7'de 7 yaptık

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyatları Elemeleri'ni namağlup tamamladı. Gruptaki 7. ve son maçında Belçika ile karşı karşıya gelen Filenin Sultanları, rakibini set vermeden 3-0 mağlup etti.

25-14, 25-20 ve 25-21'lik setlerle kazanan ay-yıldızlılar, grubu 7'de 7 ile namağlup lider tamamladı.

Filenin Sultanları, cumartesi günü aldığı Japonya galibiyetiyle 2024 Paris Olimpiyatları'nda mücadele etmeye hak kazanmıştı.

GALİBİYET SERİSİ 22 MAÇA ÇIKTI 2023 yılında muhteşem bir başarıya imza atan Milliler, Avrupa Şampiyonası ve Milletler Ligi'nde şampiyonluğa ulaşırken, 2024 Paris Olimpyat Oyunları'na katılma hakkı elde etti. Filenin Sultanları, oynadığı son 22 maçtan da galibiyetle ayrıldı.