Sonbahar geliyor! Ege ve Marmara bir miktar yağmurla buluşacak Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, hafta ortasından itibaren sonbahar mevsiminin kendisini hissettireceğini kaleme aldı. Öztel ayrıca suya hasret kalan Marmara ve Ege Bölgesi'nin bir miktar yağmurla buluşacağını yazdı

Yaz sıcaklarını özlemiş miyiz? Haftasonu Eylül ayı sıcaklık ortalamalarının yaklaşık 8-10°C üzerinde geçti, İstanbul 34°C’ye, İzmir 36°C’lere ve Akdeniz ile Güneydoğu 38°C’lere çıktı. Bu sıcaklıkları yaz mevsiminde sıkça hissettiğimiz, rekorlar kırdığımız bir 2023 yazı geride kalıyor. Eylül, bu durumu kendisine söylememişiz gibi davransa da gelecek hafta ortasından itibaren sonbahar geliyor.

Biraz da bunaltıcı hava durumlarına yol açan yüksek sıcaklıklar Güneydoğu ve Doğu Akdeniz için gelecek hafta sürüyor, oralarda büyük bir serinleme yok.

Marmara ve Ege bölgesi hafta ortasından itibaren bir miktar yağmurla buluşacak görünüyor. Yunanistan-Kosova-Arnavutluk çevresinde yine şiddetli hava olayları bekleniyor, özellikle Salı ve Çarşamba günleri Yunanistan’da önceki kadar büyük olmasa da (özellikle 27 Eylül Çarşamba) seller yaşanabilir.

"YAĞIŞ GEÇİŞLERİ İSTANBUL'DA BİRAZ DAHA UZUN GELİŞEBİLİR"

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Batıda hava yine çok hareketli olurken yağışların bir kısmını kıyı Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerimize sokulabilecek. Çarşamba günü Balıkesir-Çanakkale çevresinde, perşembe Trakya’da ve Ege genelinde yağmur bekliyoruz.

Bu yağmur İstanbul’a da gelir mi? Gelecek görünüyor fakat her yağmur doyurucu, uzun saatlere yayılmış ve ara sıra tempo kazanan biçimde olmuyor. Yağıyor, 30 dakika sonra aynı bölgede hava açıyor. Bu yağış geçişleri İstanbul’da belki biraz daha uzun gelişebilir, perşembeyi ve cumayı takip ediyoruz.

"YAĞMURLAR BİR PARÇA SERİNLİK GETİRECEK"

İstanbul için yağış tahminleri (miktar olarak) henüz çok düşük, yağmurlar daha uzun süreli düşmeye başladığında, havalar soğuduğunda su havzalarında durum iyiye gitmeye başlayabilir. Şimdilik o günlere var, bu hafta beklediğimiz yağmurlar yalnızca biraz serinlik getirecek ve ümit ışıklarını bir seviye yükseltecek.

"CUMA GÜNÜ YAĞMUR OLASILIĞI VAR"

Anadolu’da gündüzler yaz gibi sıcak, güneş yakıyor. Fakat gece sıcaklıkları mevsim normallerine indi. Ankara’da gündüz 30°C, gece 13°C hava koşulları iki mevsimi birden yaşatıyor. İç Anadolu genelinde bu durum haftaya sürüyor, gündüzler yaza benzerken gün batımından sonra gelen serinlik ürpertebilir. Başkentte bu haftanın bitimine doğru, Cuma günü yağmur olasılıkları var. Haftanın çoğu yine güneşli geçecek.

Bu sırada Doğu Karadeniz yüksekleri kar yağışlarına kavuşacak görünüyor, Salı gecesinden itibaren oluşacak yağışlar bölgenin kimi yükseklerine mevsimin ilk karlarını bırakabilir. Yayla-köy yollarında bu hafta tedbirli olmakta yarar var.