Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe - Alanyaspor maçını yorumladı: Zor deplasman ve zor hakeme rağmen

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Bir gün önce Kerem lehine çalınan kolay penaltı, sizin Szymanski'nize çalınmayınca (Bence ikisi de penaltı değildi) kollanma-engellenme ikilemi kafalara oturuyor. Ama asıl beni rahatsız eden ve "Atilla Karaoğlan ne ayaksın sen" dedirten pozisyon uydurduğu faulle ilgiliydi. 3 kişi Agusto'ya bastı, FAULSUZ topu aldı ve Dzeko'ya pası aktardılar. Hakem faul uydurdu, Alanyalılar bile şaşırdı. Sen bırak pozisyon bitsin, faul varsa VAR'dan döner zaten.. İşte bir gün önce Pelkas'a olmayan ofsayt bayrağı kaldırılıp atak kesiliyorsa, size de olmayan faul uydurulup pozisyonunuz kesiliyorsa o zaman ben de "Operasyoncular belli de arkasındakiler kim?" diyorum.