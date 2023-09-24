Bağcılar'da temmuz ayında 3 kez silahlı saldırı düzenlenen spor salonuna yönelik dördüncü saldırıda yaralanan iş yeri çalışanı ile müşterinin tedavisi sürüyor, gözaltına alınan 2 motosikletli şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 22 Eylül'de Demirkapı Mahallesi Maslak Caddesi'ndeki spor salonunun önüne motosikletle gelen siyah giyimli ve kasklı 2 şüpheli, uzun namlulu silahla ateş açtı.

Saldırıda salonda çalışan Olbay Ç. bacağından, müşterilerden Emir T. ise topuğundan yaralandı.

BİR AYDA 3 KEZ SİLAHLI SALDIRI YAPILMIŞ

Polis ekiplerince yapılan araştırmada salonun ortaklarından biri ile şüpheliler arasındaki husumet nedeniyle 8 Temmuz, 10 Temmuz ve 27 Temmuz'da olmak üzere aynı iş yerine 3 kez silahlı saldırı düzenlendiği tespit edildi.

Camları kırılan ve hasar meydana gelen spor salonuna yönelik saldırılar, güvenlik kameralarınca kaydedildi.