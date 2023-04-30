AA

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde, devrilen cezaevi nakil aracındaki 1 mahkum yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı.

AA'nın haberine göre, Elazığ'dan İstanbul'a gitmek üzere yola çıkan cezaevi nakil aracı, Malatya-Kayseri kara yolunun Aşağıkızılçevlik mevkisinde devrildi. Kaza yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Araçtaki mahkum A.K, kaza yerinde hayatını kaybetti, 7 jandarma personeli ve 3 mahkumun aralarında bulunduğu 12 kişi yaralandı. Yaralılar, Kayseri'deki çeşitli hastanelere sevk edildi.