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        Haberler Gündem Güncel Cezaevinde 76 kişi zehirlendi

        Cezaevinde 76 kişi zehirlendi

        Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde, 76 hükümlü ve personel zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 22:51 Güncelleme: 13.05.2024 - 22:52
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        Cezaevinde 76 kişi zehirlendi
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        Kampüste bulunan cezaevlerinde öğle yemeğinden sonra rahatsızlanan 62'si hükümlü 14'ü personel 76 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Fotoğraf: AA

        16 hükümlü ve 11 cezaevi personeli, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        46 hükümlü ve 3 personelin tedavisi sürüyor.

        Fotoğraf: AA

        İncelenmek üzere yemeklerden numune alınırken, olaya ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldı.

        *Haberin görselleri AA'dan servis edilmiştir.

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