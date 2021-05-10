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Cezayir onay almamış sokak protestolarının meşruiyetini artık tanımayacak

Cezayir hükûmeti pazar günü yaptığı açıklamada ülkede onay almamış tüm protestoların yasaklanacağını bildirdi.

Cezayir onay almamış sokak protestolarının meşruiyetini artık tanımayacak
Reuters

Cezayir İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, ülkedeki düzenlenecek tüm protestolara ilişkin yürüyüşleri düzenleyenlerin isimlerini içeren, başlangıç ve bitiş saatlerini belirten bir izne ihtiyaç olacağını söyledi.

Bu iznin ihlali karşılığında yürüyüşün meşruiyetini tanınmayacağını ve anayasanın ihlal edilmesi kapsamında değerlendirileceği aktarıldı.

Reuters’ın haberine göre, karar geçen yılın kasım ayında Cezayirli seçmenlerin dörtte biri tarafından çok az katılımla gerçekleşen ve kabul alan referandum oylamasındaki maddeye uygun.

Kararın arkasındaki temel motivasyon 2019 yılında protestoların hedefindeki eski Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika’yı görevden istifa etmeye kadar götüren kitlesel hareket var.

Kısıtlama aynı zamanda protestoların başındaki liderleri resmi olarak sorumlu tutmanın yolunu da kolaylaştırıyor. Karara ilişkin tepkiler, bu kısıtlamanın tüm sokak yürüyüşlerini sona erdirmeyi amaçlanan bir adım olduğu yönünde.

Cezayir’de Hirak protestolarının bir üyesi olan Ahmed Badili, ‘‘Yürüyüşleri yasaklama kararını haklı çıkartmak için nedenler arıyorlar.’’ ifadesini kullandı.

Ülkedeki protestoları ve mitingleri ulusal bir yenilenme anı olarak gördüğünü söyleyen Cezayir Cumhurbaşkanı Abdelmadjid Tebboune hükûmeti, ülkedeki gösterilerde güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan protestocular nedeniyle tepki çekti.

Ülkedeki bu karar, 12 Haziran’daki erken genel seçimlerden önce geldi. Covid-19, Cezayir’de 2019’dan beri süren protestoları durdurmuştu ancak şubat ayından bu yana her cuma ülkede insanlar yürüyüş yapıyor.

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