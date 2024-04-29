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        Cezeri sergisine rekor katılım

        Cezeri'nin hayal gücünü ve mühendislik dehasını yansıtan makineler, İstanbul Cezeri Müzesi'nde ziyaretçilere sanat ve bilim sentezini gözler önüne seriyor. Sergi, bilimin evrensel değerlerini gelecek kuşaklara aktarma misyonunu üstleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.04.2024 - 15:47 Güncelleme: 29.04.2024 - 15:47
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        Rekor katılım
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        İstanbul'un tarih ve kültür mirasını aydınlatan Rami Kütüphanesi, Cezeri'nin olağanüstü makinelerine ev sahipliği yaparak ziyaretçilerini geçmişin ve geleceğin buluşlarıyla buluşturdu. Serginin açılışı, T.C. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı ve Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu'nun katılımıyla gerçekleşti.

        Dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerin ilgi gösterdiği sergi, bir günde 17 bin kişiyi ağırlayarak rekor bir katılım sağladı. Cezeri'nin hayal gücünü ve mühendislik dehasını yansıtan makineler, 26 Haziran 2024'e kadar Rami Kütüphanesi'nde meraklılarını bekliyor olacak.

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        Cezeri'nin dönemindeki sanat ve bilim sentezini gözler önüne seren sergi, İstanbul Cezeri Müzesi'nin ürettiği makinelerin yanı sıra, Durmuş Çalışkan'ın uzun yıllara yayılan çalışmalarıyla gerçekleştirilen rekonstrüksiyonları da içeriyor. Sergi, ziyaretçilere hem mekanik tarihin derinliklerine bir yolculuk hem de bilimin ve sanatın kesişim noktasını keşfetme fırsatı sunuyor.

        Sergi, Cezeri'nin devrimci yaklaşımını ve makineleri sanatla birleştirme vizyonunu vurgulayarak, bilimin evrensel değerlerini gelecek kuşaklara aktarma misyonunu üstleniyor. İstanbul Cezeri Müzesi'nin kuruluşu ve serginin düzenlenmesiyle, Türkiye'nin bilim ve kültür alanındaki önemli adımlarından biri daha atılmış oldu.

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        #Cezeri Sergisi
        #rami kütüphanesi
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