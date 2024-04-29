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        Haberler Dünya Son dakika: Diplomatik kaynaklardan "Türk vatandaşlarına vize başvuruları kapatıldı" haberlerine ilişkin açıklama

        Diplomatik kaynaklardan "Türk vatandaşlarına vize başvuruları kapatıldı" haberlerine ilişkin açıklama

        "Türk vatandaşlarına vize başvuruları kapatıldığı" yönündeki haberlere ilişkin açıklama yapan diplomatik kaynaklar, bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurguladı. Kaynaklar, başvurulardaki yoğunluk nedeniyle randevuların ileri tarihlere sarktığı, başvuruya kapatılmanın sözkonusu olmadığını duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.04.2024 - 14:21 Güncelleme: 29.04.2024 - 14:43
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        Diplomatik kaynaklardan vize açıklaması
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        Son günlerde bazı yayın organlarda Türk vatandaşlarına vize başvurularının kapatıldığı yönündeki haberlere diplomatik kaynaklardan açıklama geldi.

        Diplomatik kaynaklar edinilen bilgide, "Bazı yayın organlarında yer alan "Türk vatandaşlarına vize başvurularının kapatıldığı" şeklindeki haber gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.

        Kaynaklar, başvurulardaki yoğunluk nedeniyle randevuların ileri tarihlere sarktığı, başvuruya kapatılmanın söz konusu olmadığını duyurdu.

        Diplomatik kaynaklar açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

        Bazı yayın organlarında yaralan "Türk vatandaşlarına vize başvurularının kapatıldığı" şeklindeki haber gerçeği yansıtmamaktadır. Temas edilen ilgili Büyükelçilikler vize başvurularındaki yoğunluk nedeniyle randevuların ileri tarihlere sarkabildiğini, bu sorunu aşmak için çalıştıklarını, ancak başvuruların kapatılmasının söz konusu olmadığını bildirmişlerdir.

        *Haberin görseli ShutterStock tarafından servis edilmiştir.

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