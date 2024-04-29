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        Kapısı açık otobüsten düşen kadının öldüğü faciada şoförün ifadesi ortaya çıktı

        Adana'da hastane dönüşü bindiği özel halk otobüsünün açık olan kapısından dengesini kaybedip düşerek hayatını kaybeden 75 yaşındaki Hatice Sabahi, son yolculuğuna uğurlandı. Kaza sonrası adli kontrolle serbest bırakılan sürücü Vedat K. yeniden gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen sürücünün ifadesi ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 14:29 Güncelleme: 29.04.2024 - 14:29
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        Adana'da, hastane dönüşü bindiği özel halk otobüsünün açık olan kapısından kartını göstermek için ayağa kalktığı sırada dengesini kaybedip düşerek ağır yaralanan 75 yaşındaki Hatice Sabahi, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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        Adana'da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kontrole giden 75 yaşınaki Hatice Sabahi, evine dönmek için Vedat K.'nin kullandığı özel halk otobüsüne bindi.

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        Sürücü direksiyon başında sigara içtiği sırada otobüsün kapısı açık bir şekilde ilerlerken, Sabahi ulaşım kartını göstermek için ayağa kalktı. Manevra sırasında dengesini kaybeden Sabahi, açık olan kapıdan düşerek başını asfalta çarptı.

         

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        Ağır yaralanan Sabahi, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen sürücü Vedat K. ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Hatice Sabahi'nin, beyin kanaması geçirdiği, köprücük ve kürek kemiği ile göğüs kafesinde kırıklar olduğu belirlendi.

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        Kafatasında biriken kan boşaltıldıktan sonra yoğun bakım ünitesinde entübe edilen Sabahi, doktorların tüm müdahalelerine karşın kurtarılamadı.

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        "TEK KUSURUM KAPININ AÇIK OLMASI" DEDİ

        Yeniden gözaltına alınan Vedat K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Vedat K.'nin ifadesinde, "Hızım ancak 20-30 kilometreydi. Yeni hareket ettiğim için kapıyı kapama fırsatım olmadı. Kazada tek kusurum kapının açık olması. Hemen durup 112'yi aradım" dediği öğrenildi.

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        Kazadan 4 gün sonra yaşamını yitiren Sabahi'nin cansız bedeni, hastanenin morgundan yakınları tarafından alınarak, cenaze namazı için Ali Hocalı Mezarlığı'na getirildi.

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        Sabahi'nin törene katılan 74 yaşındaki eşi Cemil Sabahi ve çocukları uzun süre gözyaşı döktü. 

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        Güçlükle ayakta durabilen Cemil Sabahi'yi yakınları teselli etmeye çalıştı. 

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        Hatice Sabahi'nin cenazesi yıkandıktan sonra kılınan namazın ardından götürüldüğü İsmailliye Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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        #adana
        #otobüsten düşen kadın
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