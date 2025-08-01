Fenerbah&ccedil;e nin stadyum isim ve futbol takımının Avrupa ma&ccedil;larında giyeceği formaların g&ouml;ğ&uuml;s sponsoru Chobani&rsquo;nin Kurucusu ve CEO&rsquo;su Hamdi Ulukaya, Fenerbah&ccedil;e Can Bartu Tesisleri ni ziyaret etti. Başkan Ali Ko&ccedil; ve Genel Sekreter Burak &Ccedil;ağlan Kızılhan&rsquo;ın da eşlik ettiği ziyarette Fenerbah&ccedil;e Futbol Direkt&ouml;r&uuml; Devin &Ouml;zek de hazır bulundu. Takımın antrenmanını izleyen Hamdi Ulukaya, daha sonra teknik direkt&ouml;r Jose Mourinho ve futbolcularla bir araya gelerek yeni sezon &ouml;ncesi başarılar diledi.