TBMM'de, CHP grup toplantısında partililere seslenen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in konuşmasından, gündeme ilişkin başlıklar özetle şöyle:

"Değerli konuklarımız, televizyondan bizi izleyen, radyolarından bizi takip eden yurttaşlarımızı saygıyla selamlıyorum.Dün 10 Kasım'da ve milyonlar Anıtkabir'e aktı. Ömrünü bu aziz millete adayan, 57 yaşında ebediyete uğurladığımız Atatürk'ü saat: 09.05'te minnetle, saygıyla, özlemle anan herkesin önünde saygıyla eğiliyorum. Ölümünden 87 sonra böyle bir coşku ve izlem boşuna değil. Bir gün TBMM'de vekillerden biri Atatürk'ün adının bir şehre verilmesini öneriyor. Atatürk, o vekili çağırıp 'bir şehrin temellerine ismimin yazılması önemli değil, milletin kalbine ismimin yazılması önemlidir' diyor.

REKLAM

Sayın Erdoğan dün 'Yüce Atatürk eserin Cumhuriyet'e sahip çıkacağız' dedi. Atatürk'ün partisine kayyumlar atamaya çalışıp, belediye başkanlarını cezaevine atıyorsunuz. Atatürk diyor ki, 'benim iki büyük eserim var. Biri Türkiye Cumhuriyeti, diğeri Cumhuriyet Halk Partisi. Ülkemizde yaşadığımız çoklu kriz ortamı nedeniyle her gün başka bir hüzünle karşılaşıyoruz.

Dilovası'nda 3'ü çocuk, 3'ü kadın, 6 kişinin hayatını kaybetmesinin acısını yaşadık. CİMER'e başvuru yapılıyor. 'İsmi ve levhası olmayan parfüm dolum merkezinde, mahallemizin kadın ve çocukları sigortasız olarak çalıştırılıyor' diye şikayet ediyor. Devletten CİMER'den cevap geliyor diyor ki, iş yerinde alınmayan sağlık önlemlerini, çocuk işçilerin yaşlarını soruyor. Bunlarla ilgili bilgi verilmesi durumunda adım atabileceklerini söylüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı göreve geldiğinden beni 4 bin 836 işçi hayatını kaybetti. Yani Soma gibi 16 tane facia yaşandı. Kartalkaya faciası yaşandı, adam kasıla kasıla geziyor. Gebze'de bina yıkıldı Ulaştırma Bakanı ilk dakikada 'metro inşaatı ile ilgilisi yok' diyor. Siz bu bakanlara gensoru veremiyorsunuz. 2 yıl önce çocuk işçilerle ilgili bütçede 41 milyon TL ayırmışlardı, bu yıl bütçede hiçbir şey ayırmamışlar. Patronlar çocuk işçi çalıştırsın diye patron teşvikine ise 6 milyar TL koymuşlar. Mutlaka, AK Parti'nin bu kara düzeninin sonunu getireceğiz. 6 Şubat depremi bu süreç içindeki en büyüt travmalarımızdan bir tanesidir. Bir yıl içinde herkes evine girecek dediği halde, 3. yıl geliyor, 350 bin kişi konteynerlerde yaşıyor. Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya perişan. Birileri devletin televizyonunu, kendi medyasını kullanarak verdikleri sözleri yerine getirmiş gibi anlatarak 86 milyonu kandırmaya çalışıyor. Deprem bölgesindeki sorunları biliyoruz ve söz veriyoruz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu devlet, 'sesimi duyan var mı' dediğinde o sesi tutacak.

Marmaris'te, yandaş Sinpaş tarafından 2. ve 3. etapta burayı villalarla doldurdular. Etki edebildikleri hakimlerle yürütmeyi durdurma alıyorlar. Belediyemiz tarafından 1 milyar TL'lik para cezası kestik halen daha kıyıyı betonla dolduruyorlar. Bizim belediyemiz mühür takıyor, mühür kırılıyor çalışmaya devam ediyorlar. Yıkım ihalesi açtık, o gün de yıkım ihalesinin yürütmesini durdurdular. Muğla ve Marmaris'teki çevrecilerin mücadelesi sürüyor ancak farkındalığı artırmak gerekiyor. Marmaris'in canına okumak istiyorlar. Hukukçusundan ilk kez oy kullanacak olan vatandaşa kadar hepimizin sorumluluğu var. Bunu durdurmalıyız. Önümüzdeki dönemde sadece sorunları değil çözüm önerilerini de duyacağınız bir süreç yaşayacağız. Gıda enflasyonunda Avrupa'da 1'inci, dünyada 5'inci durumdayız. Dünyada 200 ülke ver bizi geçen dünyadaki dört ülke İran, Güney Sudan, Nikaragua ve Haiti. Normal ekmek 15, bayat ekmek 8 lira Ankara'da. Dana kıyma 900 lira, çorbalık kemik kasapta 150 lira. AK Parti'nin kara düzeni budur eninde sonunda bu düzen sonunu bulur. Vatandaşın farkında olması lazım her seçimin bir maliyeti var. Enflasyon 29 ayda, yüzde 163 arttı. Politika faize 8.5'ten, 39.5'e çıktı. Yoksulluk sınırındaki artış yüzde 174. Bunları CHP hesaplamıyor TÜRK-İŞ hesaplıyor. Gerçekleşen enflasyona göre değil hedeflenen enflasyona göre zam veriyor onu da tutturamıyor. Emeklilerimiz insanca bir yaşam istiyoruz diyor. En düşük emekli maaşı 8 altından 1.5 altına düşmüş durumda. Bugünkü parayla Ecevit. 88 bin TL emekli maaşı veriyordu. Bir de Ecevit'in arkasından hâlâ laf ediyor.