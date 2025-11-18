TBMM'de, partisinin haftalık grup toplantısında kürsüye çıkan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bağımsız İstanbul Milletvekili Doğan Demir'e, CHP rozeti takarak 'Hoş geldiniz' dedi. Özel, daha sonra gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Özel'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Yoğun bir haftanın ardından yine bir aradayız. Sultanbeyli'de geçen hafta çok güzel bir mitingimizi gerçekleştirdik. Ardından kardeş vatanımızın 42. kuruluş yıldönümünde Kıbrıs'ta törenlere katıldık. Bir kez daha Kıbrıs Türk halkını, seçimlerde orada kurulan karargahlara, baskılara rağmen, kazandıkları seçimin ardından Kıbrıs'ın iradesini kutluyorum. 70. demokrasi eylemimizi Kilis'te hafta sonu yaptık. Meydanlara sığmayarak bir miting gerçekleştirdik. Kilis bizi yüreğine bastı biz de Kilislilerin vicdanına sığındık.

Bir yas ülkesi haline geldi Türkiye ve her gün yeni bir yas haberiyle karşılaşıyoruz. Rojin Kabaiş'in değerli ailesi aramızda, Ayşe Tokyaz'ın annesi aramızda. Ailelerin adalet mücadelesi devam ediyor. Her iki dosyada da titizlikle çalışılmasını ve adaletin en kısa zamanda yerini bulmasını talep ediyoruz.

İstanbul Sözleşmesi ile kadın cinayetleri elbette kesilmedi ancak bir farklılaşma vardı ve bu umut veriyordu. Ancak seçim öncesi bir gruptan gelecek oya tamah edilip gecenin bir yarısı atılan imza ile oldubitti yaptılar ve İstanbul Sözleşmesi'nden çıktılar. Büyük bir mücadele içindeyiz. Ama 2 ay sonra ama 2 yıl sonra o sandık gelecek ve sonrasında bizim seçtiğimiz cumhurbaşkanının attığı ilk imzalardan birisi İstanbul Sözleşmesi olacak. İBB iddianamesi yayınlandı. Tıpkı Ergenekon gibi bir sürecin içindeyiz. Yandaş bir grup gazetecinin nasıl kullanıldığını, araçsallaştırıldığını, onların söylediklerinin ne hale geldiğini bir hatırlatmak istiyorum. Biz o iftiranameyi yargılanmak için değil yargılamak için istedik, istiyoruz. AK Parti döneminde, 'Halkı yanlış yönlendirme' diye bir suç buldular. Ne kadar yandaş kanal varsa yaptıkları haysiyet suikastları ne olacak? Bavul bavul para yalan. Parkenin altındaki milyon dolarlar yalan. 595 milyar yolsuzluk yalan. 1200 cep telefonu dağıtıldığı yalan. Ne oldu şimdi, bu gazetecilere soruyorum. Anketlerde yüzde 65 bunlara inanmıyor, yüzde 15 kararsız, yüzde 20'yi artırmak için ellerinden geleni yaptılar. Bir özür duyacak mıyız Allah için söyleyin.